Tko želi biti Đuro? Svi! Mali je genijalac rasturio Milijunaša! Evo koliko je na kraju osvojio

Maturant zagrebačke Klasične gimnazije Đuro Hameršak (18) oduševio je sve svojom vrhunskom igrom u kvizu 'Tko želi biti Milijunaš', iako nije uspio odnijeti glavnu nagradu.

Đuro se večeras vratio u vrući stolac. Čekalo ga pretposljednje, 14. pitanje za vrtoglavih 68.000 eura. No nije imao više niti jednog džokera.

Pitanje je glasilo: 'Tesla je mjerna jedinica magnetske indukcije. Koja je zastarjela mjerna jedinica magnetske indukcije?'. No Đuro nije bio siguran. Nije jako dugo razmišljao.

- Bila bi šteta da padnem, ne bih si nikad to oprostio. Odustat ću - zaključio je. Time je Đuro Hameršak osvojio 34.000 eura.

Kada ga je Tarik pitao što bi ipak odgovorio, Đuro je rekao 'ersted'. No - to nije bio točan odgovor. Odgovor je bio 'gaus'.

Podsjetimo, u stolac nasuprot Tarika Filipovića sjeo je nakon što je jedini točno i najbrže, po godini objavljivanja, poredao filmove 'Francuska veza', 'Kineski sindrom', 'Američki nindža' i 'Engleski pacijent'. Sigurno je koračao do sedmog pitanja, kad je na pitanju o tome čiji se kip ne nalazi na lisabonskom Spomeniku otkrićima zatražio pomoć džokera 'pola-pola'. Nakon suženog izbora, odabrao je Giovannija Cabota i osvojio 600 eura.

Pravi test uslijedio je na pitanju za prelazak drugog praga vrijednom 5.000 eura. Kad je upitan što se nalazi na udaljenosti od 5,96 svjetlosnih godina od Zemlje, je li to Barnardova zvijezda, maglica, praznina ili galaktika, Đuro je iskoristio džoker 'zovi' i nazvao oca Filipa Hameršaka.

Otac je, bez imalo oklijevanja, potvrdio da se radi o zvijezdi, što je Đuri osiguralo nastavak natjecanja. Kasnije, na 12. pitanju za 18.000 eura, pomoć je zatražio od publike. Tražio se dubrovački pjesnik koji nije bio knez Dubrovačke Republike. Iako publika nije bila jednoglasna, najviše glasova, 41 posto, dali su Ivanu Gunduliću. Đuro je, unatoč neizvjesnosti, odlučio riskirati.

​- Sa 18 godina 10.000 eura je puno, ali i 5.000 je dosta - rekao je prije nego što je zaključao točan odgovor i izazvao oduševljenje u studiju.

Vrhunac je uslijedio na 13. pitanju. Opijen uspjehom i atmosferom u studiju, odlučio je ići dalje bez preostalih džokera. Na pitanje koji je geološki period ukinut 2008. godine, ponudio je odgovor 'tercijar' i ponovno pogodio, te osvojio 34.000 eura. Studio je eruptirao, a voditelj Tarik Filipović uzviknuo je legendarnu rečenicu Mladena Delića: 'Ljudi, je l’ to moguće?'.

​- Ovo ćete pamtiti cijeli život. Oduševili ste nas pristupom i nastupom, a kako god ovo završilo, već ste pobrali simpatije publike. Sutra ćete o sebi čitati po portalima, a tek u školi - poručio mu je Tarik na kraju prošle emisije.

A tko je zapravo dečko koji je oduševio Hrvatsku? Đuro Hameršak nije samo 'hodajuća enciklopedija'. Učenik zagrebačke Klasične gimnazije, poznate po 'brušenju' opće kulture, dokaz je da se zahtjevan program itekako isplati. Kad ne 'guta' knjige, Đuro se bavi hrvanjem i streljaštvom, a daske koje život znače nisu mu strane. Briljirao je kao glumac u školskoj Antičkoj dramskoj skupini u Aristofanovim 'Pticama'.

Popis njegovih uspjeha tu ne staje. Ove je godine osvojio 'Oskara znanja' kao državni prvak iz povijesti, a talent je pokazao i u pisanju. Osvojio je treću nagradu za kratku priču o Domovinskom ratu. Kamere mu, čini se, gode. Prošle se godine okušao i u 'Potjeri'.

Njegov otac, Filip Hameršak, ravnatelj Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, otkrio je da je Đuro bio pravi majstor u čuvanju tajne. Organizirao je veliko zajedničko gledanje emisije s prijateljima i profesorima, ali nitko od uzvanika nije ni slutio dokle je njihov junak zapravo dogurao.