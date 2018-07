'To nije bilo normalno': Will Smith oduševljen Subašićem

Američki glumac i glazbenik Will Smith (49) te njegove kolege Nicky Jam i Era Istrefi pobrinuli su se za dobro raspoloženje na predstavljanju službenog programa finala Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji.

Spomenuti trojac zaslužan je himnu prvenstva naziva ' Live it Up', a istu će izvesti u nedjelju prije finalnog 'okršaja' između Hrvatske i Francuske. Will Smith je već sada 'nabrijan' na nogometni spektakl.

- Zato smo ovdje, ovo je Svjetsko prvenstvo, sve je puno sjajne energije i emocija - kazao je i otkrio koji je trenutak prvenstva za njega bio poseban. Naime, Amerikanca je posebno zadivio Danijel Subašić (33).

- Oduševio me vratar hrvatske reprezentacije u susretu protiv Rusije. Gledao sam tu utakmicu i kada se on ozlijedio mislio sam kako Hrvatska nema šanse za pobjedu. Ipak, on je čudesno branio, a u tom trenutku sam pomislio kako to nije normalno. Bio je to za mene najmoćniji, najposebniji trenutak prvenstva - otkrio je Will te dodao kako će u finalu, što se tiče navijanja, ostati 'neutralan'.