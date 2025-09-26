Obavijesti

PONOVNO IZNENADILA

'To, samo je jedna diva!' Fanovi u transu zbog 'Zamisli', nove pjesme legendarne Josipe Lisac

'To, samo je jedna diva!' Fanovi u transu zbog 'Zamisli', nove pjesme legendarne Josipe Lisac
Glazbena diva najavila je novu pjesmu 'Zamisli', koja je nastala u suradnji s Darkom Terlevićem (The Siids) i Alkom Vuicom

Toooo! Samo je jedna diva, ovo može samo Josipa!, 'gorjelo je' u komentarima čim je Josipa Lisac objavila kadrove iz novog spota. Obožavatelji su je jedva dočekali najavu da stiže singl 'Zamisli', a emotikoni vatre, srca i pljeska preplavili su Instagram.

Pjesma je snimljena u Croatia Records studiju, a nastala je u suradnji s Darkom Terlevićem (The Siids) i dugogodišnjom Josipinom suradnicom Alkom Vuicom.

'Zamisli' donosi spoj suvremenog zvuka i prepoznatljive Josipine interpretacije. Produkciju potpisuje Darko Terlević (The Siids), poznat po radu na elektronskoj i alternativnoj sceni, koji je unio novu dimenziju u zvuk koji Josipu već desetljećima čini posebnom - nekonvencionalan, snažan i uvijek umjetnički autentičan.

- Biti kreativan uvijek je nešto čemu težim. Od samog početka karijere pa do danas imam privilegiju biti okružena talentiranim glazbenicima. Darko Terlević je svakako jedan od njih i drago mi je da surađujemo na mojoj novoj pjesmi - rekla je ranije Josipa Lisac.

Josipa i Darko poznaju se desetak godina. Upoznali su se kad je Terlević kao zamjenski gitarist uskočio u riječku grupu Quasarr s kojom je Josipa tad nastupala. Zajedno su dijelili pozornicu u Beogradu i Ljubljani te sudjelovali u televizijskim promocijama pjesme 'Ljubav', koja im je 2014. donijela Porin za Najbolju vokalnu suradnju.

-  Na moje zadovoljstvo, nedavno jednog popodneva nazvala me i rekla da ima pjesmu koju je napisala s dugogodišnjom suradnicom Alkom Vuicom te da želi da napravim aranžman i produciram pjesmu. Producirati za jednu divu kao što je to Josipa Lisac koja ne podilazi trendovima već ih stvara sve ove godine svakako je velika čast, no i odgovornost i izazov koji sam naravno objeručke prihvatio. Tako se dogodila pjesma Zamisli u maniri hibrida dinamičnog elektronskog i organskog zvuka koji najbolje prikazuje stanje i sinergiju dvoje umjetnika u trenutku stvaranja -  rekao je Darko Terlević.

