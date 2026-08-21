To su cipele?! Pogledajte u čemu je Margaret Qualley prošetala

Margaret Qualley pojavila se na premijeri novog filma 'The Dog Stars' u Londonu u vrlo neobičnim sandalama. Glumica je uz dugu crnu haljinu brenda Chanel odabrala neobične i kontroverzne sandale koje su također od brenda Chanel. Model sandala koji više otkriva stopalo nego što ga pokriva, već su mnogi modni kritičari prozvali 'ne-cipelama'.

Riječ je o modelu obuće koji je predstavljen prije nekoliko mjeseci na Chanelovoj resort kolekciji za 2027. godinu u Biarritzu. Sandale imaju tek mali kožni dio oko pete, a ostatak stopala je nepokriven. I sandale i haljinu iz modne kuće Chanel potpisuje Matthieu Blazy, a upravo je obuća koja ima diskretni CC logo, bila najupečatljivija u njenoj modnoj kombinaciji.

Model 'bosonogih sandala' zasad nije dostupan u redovnoj prodaji pa se pretpostavlja da su dio kolekcije koji ograničen i namijenjen samo Chanelovim VIP klijentima. Margaret Qualley već je dugo ambasadorica te modne kuće, a ove neobične sandale dobro su se uklopile u u njen stil jer Qualley često kombinira romantične i neobične odjevne predmete.

Glumica je pokazala da je crveni tepih prikladno mjesto za ovakav modni eksperiment jer ove sandale bi teško funkcionirale u svakodnevnim okolnostima, a zvijezde upravo za filmske premijere biraju odvažnija izdanja te praktičnost stavljaju u drugi plan.