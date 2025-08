Točno u ponoć prije 44 godine je ispisana povijest: Glazbeni TV kanal danas je sve osim toga...

Bio je to prvi dan kolovoza 1981. godine. Točno u ponoć, na malom broju televizijskih ekrana u domovima diljem New Jerseyja, ispisana je povijest. Glas Johna Lacka, jednog od kreatora kanala, odjeknuo je eterom jednostavnom, ali moćnom rečenicom: "Dame i gospodo, rock and roll." Odmah zatim, uslijedio je spot koji će postati proročanstvo – "Video Killed the Radio Star" grupe The Buggles. Tako je rođen MTV (Music Television), kanal koji nije samo emitirao glazbu, već je postao epicentar pop kulture, lansirna rampa za superzvijezde i medij koji je redefinirao cijelu jednu industriju.

Proročanski početak s The Buggles

Izbor prve pjesme nije bio slučajan. "Video Killed the Radio Star" bila je više od hita; bila je manifest. Trevor Horn, frontmen The Bugglesa, bio je fasciniran idejom budućnosti u kojoj tehnologija preuzima umjetnost, inspiriran piscem J. G. Ballardom i njemačkim pionirom elektronike Kraftwerkom.

Pjesma govori o zlatnom dobu radija i dolasku nove, vizualne ere. "Mislio sam, naravno da će to pustiti kao prvo," komentirao je Horn godinama kasnije. Ironično, pjesma koja je oplakivala smrt jedne medijske ere, postala je himna rođenja nove.

Sama produkcija pjesme bila je kompleksna i slojevita, baš poput budućnosti koju je najavljivala. Geoff Downes, drugi član dua, iskoristio je svoje iskustvo u pisanju džinglova kako bi stvorio zvuk koji je bio moderan, sažet i prepun ideja. Njihov zvuk bio je toliko sintetički da su se sukobili s britanskim sindikatom glazbenika, koji ih je optužio da sintesajzerima uništavaju radna mjesta pravim glazbenicima. Nisu ni slutili koliko su bili u pravu.

Revolucija na kabelskoj televiziji

U svojim ranim danima, MTV je funkcionirao po jednostavnom principu, preslikanom s Top 40 radijskih postaja. Program su vodili video džokeji (VJ-evi), koji su najavljivali spotove i čavrljali o glazbenim novostima.

U početku, kanal se borio s ograničenim brojem dostupnih spotova, koje su diskografske kuće ustupale besplatno, što je dovodilo do čestog ponavljanja. Kabelska televizija još uvijek je bila luksuz, a ne standard.

Foto: youtube screenshot

Međutim, prekretnica se dogodila kada je industrija prepoznala nevjerojatan promotivni potencijal kanala. Ulaganja u produkciju spotova naglo su porasla. Više nije bilo dovoljno samo zvučati dobro; postalo je jednako važno, ako ne i važnije, izgledati dobro. Spotovi su postali kratki filmovi, a redatelji poput Spikea Jonzea i Michela Gondryja brusili su svoj zanat na njima prije nego što su prešli na dugometražne filmove.

Stvaranje superzvijezda i zlatno doba

Nijedan umjetnik ne simbolizira moć MTV-ja kao Michael Jackson. Njegov album "Thriller" iz 1982. godine, s revolucionarnim spotovima za "Billie Jean" i "Beat It", srušio je rasne barijere na kanalu i dokazao da ga izloženost na MTV-ju može katapultirati u stratosferu globalne superzvijezde.

Ubrzo su stasale i druge ikone osamdesetih. Madonna je majstorski koristila vizualni medij za provociranje i izgradnju svog imidža, a spot za "Like a Prayer" iz 1989. postao je kulturološki kamen spoticanja. Duran Duran, Prince, ZZ Top i Tina Turner duguju velik dio svog uspjeha stalnom emitiranju njihovih spotova. MTV je postao arbitar ukusa i nezaobilazna stanica za svakoga tko je želio uspjeti u glazbenom svijetu.

Nakon što je korporacija Viacom (danas Paramount Global) kupila MTV 1985. godine, programska shema doživjela je dramatične promjene. Slobodna forma emitiranja zamijenjena je specijaliziranim emisijama poput Headbangers Ball za heavy metal i Yo! MTV Raps za hip-hop, dajući prostor žanrovima koji su dotad bili na margini.

Kraj jedne ere

Do sredine devedesetih, slovo "M" u nazivu MTV polako je gubilo na važnosti. Kanal se počeo okretati programima koji nisu imali veze s glazbom, ciljajući na kulturu mladih. Reality showovi poput The Real World, animirane serije kao što su Beavis and Butt-Head i dodjele nagrada poput MTV Movie Awards preuzele su raspored. Glazbeni spotovi preselili su se na sestrinske kanale poput VH1 i MTV2, no i oni su s vremenom slijedili put matičnog kanala, okrećući se reality sadržaju.

Foto: Z5327 Soeren Stache/DPA

Iako današnji MTV ima malo sličnosti s onim revolucionarnim kanalom iz 1981., njegova ostavština je neizbrisiva. Promijenio je način na koji konzumiramo glazbu, utjecao na modu, film i televiziju te definirao estetiku i zvuk čitave generacije. Video možda nije u potpunosti ubio radijsku zvijezdu, ali je stvorio potpuno novi svemir.