Upravo sam s Petrom. Ne čekamo mi dijete nego naša sestrična, rekao nam je Ante Todorić (42). Kontaktirali smo ga nakon priča koje su se proširile Splitom kako je njegova nova djevojka, Splićanka Petra Kaćunko Cvitanić (35), trudna.

Fanove je zbunila i Antina sestra Iva Todorić (45), koja je na svojem profilu na društvenoj mreži objavila kako će njen pradjed Tone dobiti deveto praunuče na proljeće.

No kako nam je rekao Ante, on i Petra ipak ne očekuju prinovu, no potvrdio nam je da su skupa nakon što smo nedavno ekskluzivno objavili da poslije razvoda od Martine Novosel ljubi upravo Splićanku. Ante nije htio dalje odgovarati na pitanja o svojoj ljubavnoj vezi s Petrom.

- Želimo biti incognito - rekao nam je ljubazno Ante.

Par će ovog ljeta proslaviti drugu godišnjicu veze. Upoznali su se prije dvije godine u Petrinu rodnom Splitu, nakon čega su vrlo brzo planule iskre. Ante je zbog Petre često u Splitu, a ona je njega posjećivala u Londonu, navodno je dolazila i u Kulmerove dvore, kao i u Čarobnu kolibu njegove sestre Ive u Ravnoj Gori.

Zajedno su ih prošlo ljeto vidjeli i na Pagu, gdje su bili kod Antina prijatelja. Bili su i uzvanici na svadbi kćeri poduzetnika Hrvoja Pezića u Zagrebu. Petra iz prijašnjeg braka ima dvoje djece, a Ante iz braka s Martinom ima troje djece. Martina se nakon rastave braka preselila u Beč, gdje navodno ljubi starijeg austrijskog poduzetnika.