Toliko joj je dobro da je skinula i masku s lica! Kći Bena Afflecka uživa u izlasku s maćehom J.Lo

Violet Affleck (18), najstarija kći Bena Afflecka (51) i Jennifer Garner (52), ovog je vikenda uživala sa maćehom Jennifer Lopez (54). Iako već neko vrijeme kruže glasine kako se latino diva i holivudski glumac razvode, čini se kako to ne utječe na njezin odnos s djecom Afflecka. Kako provode slobodno vrijeme pjevačica je pokazala u kratkom videu na društvenim mrežama, a svima je zapelo za oko kako Violet ne nosi masku na licu.

U videu koji je podijelila J.Lo, pjevačica sjedi na prednjem sjedalu automobila, a Violet i njezina prijateljica sjedile su na stražnjem sjedištu. Pjevačica nije skidala osmijeh s lica.

Foto: Instagram

Mnogi su komentirali kako kći Bena Afflecka ne nosi masku na licu, a kasnije su ih snimili na jednom događaju antikvarijata. Izložba je bila izvan Povijesnog muzeja farme Mulford, piše Daily Mail.

Violet je nedavno imala govor pred Nadzornim odborom okruga Los Angeles te iznijela svoje zahtjeve za nošenjem maske. Tamo je progovorila je o zdravstvenom stanju koje je utjecalo na njezin život.

- Zarazila sam se postvirusnom bolešću 2019. Sada sam dobro, ali sam se iz prve ruke uvjerila da medicina nema uvijek odgovore na posljedice čak ni bezopasnih virusa - rekla je tada.

Ben Affleck And Daughter Violet Affleck Are Seen Arriving At Michael Rubin 4th Of July Party In The Hamptons New York This Evening | Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA