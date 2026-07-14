Tom Cruise je neprepoznatljiv u ulozi milijardera u novom filmu

Tom Cruise ponovno je privukao pažnju javnosti, ali ne zbog opasnih akrobacija kako je to činio do sada, već transformacijom za ulogu u novom filmu 'Digger' gdje izgleda gotovo neprepoznatljivo. Cruise u filmu glumi teksaškog naftnog milijardera te se u traileru pojavljuje s prorijeđenom sijedom kosom, licem starca, protetskim nosom i nešto punijom figurom, a mnogi obožavatelji su priznali na društvenim mrežama kako glumca uopće nisu prepoznali.

Redatelj filma je poznati oskarovac Alejandro G. Iñárritua koji je poznat po filmovima Birdman i Povratnik, a film 'Digger' prati jednog od najmoćnijih ljudi na svijetu čija tvrtka izazove ekološku katastrofu koja prijeti novim globalnim sukobima. Redatelj je film opisao kao 'brutalnu i divlju komediju katastrofalnih razmjera, a u filmu uz Toma Cruisea glume i Sandra Hüller, John Goodman, Jesse Plemons, Riz Ahmed i Michael Stuhlbarg.

Alejandro G. Iñárritua već je javno govorio o Tomovoj transformaciji te ga pohvalio istaknuvši kako je za ovu ulogu pokazao potpuno drugačiju hrabrost za razliku od one na koju su gledatelji navikli kroz njegove prepoznatljive akcijske filmove. Cruise je pak otkrio kako je godinama priželjkivao suradnju s redateljem te da ga je upravo ovakav tip projekta i potaknuo da se zaljubi u glumu. Zanimljivo je kako je riječ o njegovoj prvoj velikoj ulozi izvan filmske franšize nakon 2017. godine.

Mnogi već smatraju kako bi uloga u filmu 'Digger' Tom Cruiseu mogla donijeti dugo očekivanu nagradu 'Oscar' zbog velike fizičke i glumačke transformacije.