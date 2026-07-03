Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SLAVI 64. ROĐENDAN

FOTO Hollywood ima samo jednog kralja akcije: Pogledajte kako se mijenjao Tom Cruise

Tom Cruise rođen je 3. srpnja 1962. godine i jedan je od najpoznatijih američkih glumaca i filmskih producenata. Smatra se jednom od najvećih ikona Hollywooda, a tijekom svoje bogate karijere osvojio je brojna priznanja i nagrade. U galeriji pogledajte kako se mijenjao do danas.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
David Beckham unveils his star on the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles, California
Do 2026. godine filmovi u kojima je Tom Cruise glumio ostvarili su više od 13,3 milijarde dolara na svjetskim kino blagajnama, čime se svrstao među financijski najuspješnije glumce svih vremena. Zahvaljujući velikoj popularnosti, iznimnoj predanosti filmu i dugogodišnjem nizu komercijalno uspješnih ostvarenja, smatra se jednom od najisplativijih i najutjecajnijih zvijezda Hollywooda. Istodobno je već godinama među najbolje plaćenim glumcima na svijetu. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
1/35
Do 2026. godine filmovi u kojima je Tom Cruise glumio ostvarili su više od 13,3 milijarde dolara na svjetskim kino blagajnama, čime se svrstao među financijski najuspješnije glumce svih vremena. Zahvaljujući velikoj popularnosti, iznimnoj predanosti filmu i dugogodišnjem nizu komercijalno uspješnih ostvarenja, smatra se jednom od najisplativijih i najutjecajnijih zvijezda Hollywooda. Istodobno je već godinama među najbolje plaćenim glumcima na svijetu. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026