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NAKON PREMIJERE U LONDONU

Tom Cruise oduševljen princem Williamom i Kate Middleton

Piše Zrinka Medak Radić,
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Tom Cruise oduševljen princem Williamom i Kate Middleton
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Foto: Hannah McKay
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​"William je dobro prošao. Svaka čast. Pametan izbor", komentira je Cruise kraljevski par

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Slavni glumac Tom Cruise imao je samo riječi hvale za Williama i Kate, princa i princezu od Walesa, nakon njihovog nedavnog susreta. Tijekom američke premijere svog novog filma u Los Angelesu, holivudska zvijezda prisjetila se druženja s kraljevskim parom u Londonu i otkrila koliko ga je oduševio njihov pristup životu i radu.

Krajem rujna održana je svjetska premijera novog filma Alejandra G. Inarritua pod nazivom Digger. Glavni glumac Tom Cruise ponovno se susreo s princem Williamom i Kate Middleton na crvenom tepihu ispred kina u Londonu. Ovaj događaj imao je i humanitarni karakter jer su organizatori prikupljali sredstva za dobrotvornu organizaciju posvećenu filmskim i televizijskim radnicima. Glumac je srdačno pozdravio kraljevski par, a zatim su zajedno prošetali tepihom i sjedili jedni pored drugih tijekom projekcije dugoočekivane komedije.

World premiere for the film "Digger", in London
Foto: Geoff Pugh

Nekoliko dana kasnije, tijekom američke premijere u Los Angelesu na području Westwooda, glumac je prokomentirao taj susret.

​- Bilo je nevjerojatno zabavno sjediti tamo i gledati kako oni gledaju film, te što su pristali biti dio svega toga - izjavio je Cruise.

Glumac je istaknuo kako iznimno cijeni njihov rad i predanost domovini. Naglasio je da kraljevski par daje velik doprinos svijetu te ih je opisao kao predivne i vrlo zabavne ljude. Slične misli podijelio je i tijekom gostovanja u televizijskoj emisiji The Graham Norton Show, gdje je pred publikom rekao kako se sjajno proveo u njihovom društvu.

Princeza Kate ostavila je posebno snažan dojam na holivudskog veterana. Cruise nije skrivao oduševljenje njezinom pojavom na premijeri, gdje je zablistala u elegantnoj haljini.

​- Ona ima nevjerojatan smisao za humor. Očigledno je vrlo inteligentna i zabavna. Oboje su tako karizmatični i elegantni, a ona haljina koju je nosila bila je apsolutno zapanjujuća - pohvalio ju je glumac.

World premiere for the film "Digger", in London
Foto: Geoff Pugh

Novinari su primijetili njegovo dobro raspoloženje, a on je uz namigivanje poslao i kratku poruku princu Williamu o njegovom odabiru supruge.

​- William je dobro prošao. Svaka čast. Pametan izbor - dodao je Cruise.

Film Digger, u kojem glumac igra najmoćnijeg čovjeka na svijetu u komediji katastrofalnih razmjera, očito se svidio i kraljevskom paru. Detalji radnje i dalje se drže u strogoj tajnosti, no glumac je podijelio njihovu reakciju nakon gledanja.

​- Bili su šokirani i iznenađeni te su mi kasnije napisali kako ne mogu prestati razmišljati o filmu. To je stvarno bilo predivno - otkrio je holivudski glumac.

*uz korištenje AI-ja
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