Tom Hanks na meti kradljivaca! Razbili su staklo i ušli na imanje usred dana dok ga nije bilo kući

Američki glumac Tom Hanks (68) i supruga, glumica Rita Wilson (67) našli su se na meti kradljivaca, javlja TMZ. Naime, njihov dom u Los Angelesu je opljačkan.

The 76th Cannes Film Festival - Screening of the film "Asteroid City" in competition - Red Carpet Arrivals | Foto: YARA NARDI

Izvori iz policijskih snaga za TMZ su rekli kako je u imanje slavnih glumaca provaljeno prije nekoliko tjedana, a da su lopovi razbili staklo kako bi ušli u gostinjsku kuću na njihovom imanju.

Incident se navodno dogodio usred bijela dana dok je glumački par bio izvan grada, a alarm koji se aktivirao razbijenim staklom nije bio dovoljan da spriječi lopove da uđu unutra.

Elvis special screening - London | Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

No, lopovi ipak nisu uspjeli ući u glavnu kuću. Nije poznato što je, ako je išta, ukradeno i koja je vrijednosti tih predmeta. Tom i Rita trebaju pregledati stvari kako bi otkrili što nedostaje.

Izvori za TMZ također navode kako ovo nije slučaj o planiranoj krađi slavnog para, nego da su lopovi jednostavno provalili prema vlastitoj želji. Slučaj i dalje istražuje policija, a za sada nitko nije uhićen.

Tom i Rita najnovije su slavne osobe koje su postale žrtve ogromnog porasta provala u Los Angelesu, a do sada su na meti bili reperica Bhad Bhabie, glumica iz 'Moderne obitelji' Sarah Hyland te glumac i komičar Marlon Wayans.