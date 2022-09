Tom Hardy natjecao se u Jiu-Jitsuu i pobijedio, sudionici prvenstva: 'Najteži protivnik'

Glumac Tom Hardy (44) zvijezda višestruko Oscarom nagrađenog filma 'Mad Max: Fury Road' iz 2015. šokirao je javnost nakon što se potajno prijavio na natjecanje u Jiu-Jitsuu natjecanje tijekom vikenda.

Ne samo da je sudjelovao na Otvorenom prvenstvu Brazilian Jiu-Jitsu 2022. nego je kući odnio i zlato. Hardyjevo iznenađujuće pojavljivanje na događaju činilo se kao hit među natjecateljima i gledateljima na otvorenom događaju u Milton Keynesu koji se nalazi svega 90 minuta sjeverno od Londona.

Hardy se prijavio na natjecanje pod svojim pravim imenom "Edward".

- Bio sam šokiran kada sam vidio glumca, a on mi je rekao 'Samo zaboravi da sam to ja i radi ono što bi inače radio', rekao je loklanim medijima, Hardyjev protivnik, Danny Appleby.

- Odigrao sam otprilike šest turnira i na svakom sam bio na postolju. Ali on je vjerojatno najteži natjecatelj kojeg sam imao - sigurno je dorastao svom liku Banea, to je sigurno - rekao je, misleći na Hardyjev lik u hit filmu iz 2012. "The Dark Knight Rises".

Hardy je najpoznatiji po suradnji sa redateljem Christopherom Nolanom i ulogama u filmovima "Vitez tame: Povratak", "Inception", "Dunkirk", "Pobješnjeli Max: Divlja cesta" i Marvelovom "Venomu".

Tom i njegova supruga Charlotte Riley (40) vjenčali su se 2014. i imaju dvoje male djece. Hardy iz ranijeg braka s Rachel Speed ima još jednog sina. Veliki je ljubitelj pasa te ih je nekoliko spasio s ulice i udomio, a angažiran je i u nekoliko humanitarnih organizacija, kroz koje pomaže potrebitima.

