Tom Hardy objavio rap album: U seksualnom smislu spominje i slavnu 78-godišnju glumicu

Na albumu 'Czarface Meets Frankie Pulitzer' koji je objavio u petak, Tom Hardy (48) je pod pseudonimom Frankie Pulitzer surađivao s članovima grupe 7L & Esoteric te Inspectah Deckom iz Wu-Tang Clana, javlja PageSix.

- Frankie Pulitzer upravo je potvrdio ono što smo već znali: IMDb stranica Toma Hardyja nastavit će postajati sve čudnija, i to na najbolji mogući način - oduševljeno je napisao još jedan korisnik X-a.

Album sadrži brojne reference na Green Goblina, Marvelova junaka Thora, Shakespearea, 'Misery' Stephena Kinga, a u pjesmi 'Mad Technology' repa i kako bi 'radije masturbirao na Kathy Bates'. Na albumu gostuju i izvođači poput Buste Rhymesa i Method Mana.

Iako su mnogi obožavatelji iznenađeni Hardyjevim naizgled potpuno neočekivanim zaokretom u karijeri, glumac je i ranije otvoreno govorio o svojoj strasti prema rapu. Jednom je otkrio da je počeo repati još sa '14 ili 15 godina'.

- Budući da dolazim iz ugodnog kvarta srednje klase, bilo je to vrlo teško prodati. A nisam bio baš dobar! Snimao sam hrpu stvari, ali nikad nisu bile objavljene - rekao je 2011. za BBC.