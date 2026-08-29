Obavijesti

Show

Komentari 0
SURAĐIVAO S VELIKIM REPERIMA

Tom Hardy objavio rap album: U seksualnom smislu spominje i slavnu 78-godišnju glumicu

Piše Magdalena Mucić,
Čitanje članka: < 1 min
Tom Hardy objavio rap album: U seksualnom smislu spominje i slavnu 78-godišnju glumicu
Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Album sadrži brojne reference na Green Goblina, Marvelova junaka Thora, Shakespearea, 'Misery' Stephena Kinga i još mnogo toga, a na njemu gostuju i izvođači poput Buste Rhymesa i Method Mana.

Admiral

Na albumu 'Czarface Meets Frankie Pulitzer' koji je objavio u petak, Tom Hardy (48) je pod pseudonimom Frankie Pulitzer surađivao s članovima grupe 7L & Esoteric te Inspectah Deckom iz Wu-Tang Clana, javlja PageSix.

- Frankie Pulitzer upravo je potvrdio ono što smo već znali: IMDb stranica Toma Hardyja nastavit će postajati sve čudnija, i to na najbolji mogući način - oduševljeno je napisao još jedan korisnik X-a.

Album sadrži brojne reference na Green Goblina, Marvelova junaka Thora, Shakespearea, 'Misery' Stephena Kinga, a u pjesmi 'Mad Technology' repa i kako bi 'radije masturbirao na Kathy Bates'. Na albumu gostuju i izvođači poput Buste Rhymesa i Method Mana. 

RECITE SVOG FAVORITA U ANKETI Tko će biti novi James Bond? Donosimo imena koja su u igri za kultnu ulogu tajnog agenta
Tko će biti novi James Bond? Donosimo imena koja su u igri za kultnu ulogu tajnog agenta

Iako su mnogi obožavatelji iznenađeni Hardyjevim naizgled potpuno neočekivanim zaokretom u karijeri, glumac je i ranije otvoreno govorio o svojoj strasti prema rapu. Jednom je otkrio da je počeo repati još sa '14 ili 15 godina'.

- Budući da dolazim iz ugodnog kvarta srednje klase, bilo je to vrlo teško prodati. A nisam bio baš dobar! Snimao sam hrpu stvari, ali nikad nisu bile objavljene - rekao je 2011. za BBC.

OKRŠAJ KOLEGA Charlize Theron i Tom Hardy ratovali na setu: 'On je bahati agresivac i p***a, zaštitite me'
Charlize Theron i Tom Hardy ratovali na setu: 'On je bahati agresivac i p***a, zaštitite me'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zvone je u 'Život na vagi' ušao sa 163 kg, a danas izgleda gotovo neprepoznatljivo...
SJEĆATE LI GA SE?

FOTO Zvone je u 'Život na vagi' ušao sa 163 kg, a danas izgleda gotovo neprepoznatljivo...

Zvonimir Pečić bio je jedan od favorita za pobjednika devete sezone 'Života na vagi', a iako nije pobijedio, Zvone je ispunio vlastiti cilj
FOTO Ljubav iz školskih klupa: Gospođa Perišić slavi rođendan, a Ivanu je najveća podrška...
SLAVI 38. ROĐENDAN

FOTO Ljubav iz školskih klupa: Gospođa Perišić slavi rođendan, a Ivanu je najveća podrška...

Supruga Ivana Perišića, Josipa, danas slavi 38. rođendan, a s našim poznatim reprezentativcem u vezi je još od srednjoškolskih dana
FOTO Lana Radeljak je imala djevojačku na Siciliji, ovako je slavila sa svojim prijateljicama
USKORO ĆE PRED OLTAR

FOTO Lana Radeljak je imala djevojačku na Siciliji, ovako je slavila sa svojim prijateljicama

Kći poduzetnika Josipa Radeljaka Dikana i pokojne glumice Ene Begović na društvenim mrežama je otkrila kako je izgledalo slavlje na Siciliji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026