ToMa zaradio pohvale i Minein zagrljaj: 'Ma ti si neponovljiv!'

Tomislav Marić ToMa u finalnoj emisiji 'Tvoje lice zvuči poznato' izveo je pjesmu 'Take On Me' norveške grupe a-ha, a posvetio ju je Renati Končić Minei.

Jedna od želja bila mu je pjesmom razveseliti žiri, a naročito Mineu koja mu je uz zagrljaj poručila:

- Ti si jednostavno jedan i neponovljiv. Krenuo si svojim putem i imaš utabanu svoju cesticu kojom sigurno koračaš i ja vjerujem da ćemo tebe još dugo slušati, gledati i navijati za tebe. Na tome ti veliki aplauz jer si zaista poseban, imaš vrhunski vokal i ono nešto. Ja ću tebe zaista pratiti u budućnosti i biti tvoj fan.

Njegov finalni nastup gledala je i supruga Marina, a nakon Mineinog zagrljaja Enis Bešlagić našalio se kako ovo nije u redu pa otišao zagrliti suprugu u publici.

- Gdje ti je supruga? Dođi 'vamo'. Od prve emisije, ona je njemu ostala dosljedna, vjerna, a vidi njega, postao popularan i odmah - govorio je i sve nasmijao.

