Tomašević o Boogaloou: 'Gdje za 200 eura možete unajmiti dvoranu?! I ja bih se time bavio'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je na redovnoj konferenciji za medije komentirao slučaj kluba Boogaloo.

- Što se tiče Boogalooa, uprava vijeća Pučkog otvorenog učilišta će odlučiti o daljnjem režimu korištenja prostora, kako bi se zakazani programi mogli obavljati do okončanja javnog natječaja. Taj prostor mora ići na javni natječaj, međutim, ukoliko su programi najavljeni, oni će biti odrađeni. Do javnog natječaja se svatko može javiti da koristi prostor, uključujući postojeći korisnik, koji je, unatoč tome što je znao da će mu isteći ugovor, je ugovorio program do kraja godine. Ti programi će ostat, ali će moći doći i programi drugih korisnika. Do javnog natječaja. Tamo će biti samo glazbeni program - poručio je gradonačelnik.

- Ne mogu prejudicirati kako će natječaj izgledati, ali 200 eura plaćanje dvorane Boogalooa po večeri. Koji privatnik ima te uvjete? Gdje možete unajmiti dvoranu za koncert za 200 eura? Svi prostori Grada moraju ići na natječaj. Moramo imati transparente uvjete za privatnike, uz natječaje koji propisuju koji programi se tamo moraju odvijati - rekao je Tomašević.

'Iznajmljuju dvoranu za 200 eura po večeri, gdje toga ima?!'

- Nama je u interesu da tamo budu glazbeni programi, a ne shopping centar. I glazbeni programi će biti. Ali da netko unajmljuje koncertnu dvoranu za 200 eura po večeri? Gdje su tako dobri uvjeti, da znam, da se bavim i ja koncertnim biznisom - rekao je.

- Državna revizija inzistira na raspisivanju javnog natječaja. Trebam li ja slušati privatnika ili državnu reviziju? Imamo odluke Gradske skupštine, imamo izvješće Državne revizije. Ne može se unedogled po takvim cijenama nekome produljivati ugovor - poručio je Tomašević.

- Nema pogodbe. Bit će natječaj. Što se tiče Boogalooa, bit će javni natječaj i tamo će sigurno biti nekakav glazbeni program, a ne shopping centar - poručio je.

Pokrenuli peticiju

Podsjetimo, Anđelko Šipuš, jedan od voditelja zagrebačkog kluba, objavio je u subotu kako je Gradska skupština krajem srpnja donijela odluku da u gradskim prostorima mogu biti i djelovati samo neprofitne udruge.

U objavi na Facebooku poručio je da su u klub samo ovog ljeta uložili preko 50.000 eura te da broje 50 zaposlenih "izravno ili neizravno povezanih ljudi".

- Ja se samo pitam, kako je moguće da grad donosi odluku da u gradskim prostorima smiju biti samo neprofitne organizacije, i što sa ljudima kojima kao i meni ističe ugovor sa gradom u narednom periodu (kafići, pekare, teretane, restorani, dućani), te da li zbog jedne nebulozne odluke koja nema apsolutno nikakve veze sa zdravim mozgom svi dugogodišnjiji i obiteljski biznisi i novac koji su ljudi uložili ide u vjetar - poručio je.

Tvrdi da je obavijest o tome da klub od 10. listopada nema dozvolu za rad dobio tek u petak poslijepodne te dodao da je do kraja godine u Boogaloou dogovoreno oko 50 programa. Pokrenuta je i peticija protiv zatvaranja kluba.