Tomislav i Andrijana postali su tajni farmeri: 'Unosimo nemir'

U eliminacijskom dvoboju za ostanak na farmi borili su se Andrijana i Josip, no Josip je bio spretniji i brži te je tako osigurao svoj ostanak u showu. Ipak, Andrijana ne idu kući, kao ni Tomislav

<p>Na odlasku s farme, Tomislav je bio u mislima doma, no njegov put do kuće trajat će dulje nego li je mislio. S ruksakom na leđima došao je do tajne lokacije na kojoj je pronašao pismo u kojemu je pisalo da njegovoj avanturi nije kraj te kako će na tajnoj lokaciji pričekati svoju šansu za povratak na farmu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>''Ne znam što da kažem, ovo je nešto prečudno i prezanimljivo. Tko god je zaslužan za ovo, svaka mu čast! Ugodno sam iznenađen! kazao je Tomislav te dodao: ''Imam bazen i najbolji pogled na farmu! Pola milijuna kuna nije pobjeglo, još je tu u zraku. Lagao bih kada bih rekao da me to ne veseli. Drago mi je da sam dobio šansu ostati na farmi. Eto, toliko o najvećoj prijetnji na farmi, sad će živjeti bez svoje najveće prijetnje, pa se snalazite sami, a ja ću lijepo živjeti hedonistički, kupati se u bazenu, piti vinčeko. Ako se vratim, nitko od njih nema šanse pobijediti. Možda jedan čovjek ima šanse, a to je Saša, ma i njega ću srediti iako mi je jako dragi prijatelj.''</p><p>No, Tomislav neće biti jedini farmer koji će živjeti na tajnoj lokaciji. U eliminacijskom dvoboju za ostanak na farmi borili su se Andrijana i Josip, no Josip je bio spretniji i brži te je tako osigurao svoj ostanak u showu.</p><p>''Josipu čestitam na pobjedi, a zbog svih farmera sam sretna što sam ih upoznala. Neću nikada zaboraviti ovaj period života i nadam se da ćemo se nastaviti družiti i nakon farme'' poručila je Andrijana te se uputila izlazu s farme ne znajući da put kojem ide vodi do tajne lokacije. ''Znači uđem i vidim - gospodin Tomo razvaljen na ležaljci! Ne vjerujem svojim očima! Koji šok i iznenađenje. Na kraju krajeva i ja sam mislila idem danas doma, ali evo me tu sa Tomom. Baš veliko iznenađenje i šok'' kazala je Andrijana koja je odmah prepričala Tomislavu sve događaje s farme koje je propustio.</p><p>Kako pravilo nalaže, novog gazdu farme postavlja farmer koji je izgubio u dvoboju. No, Andrijana će se sada dobro posavjetovati s Tomislavom oko odabira gazde.</p><p>''Konačno je došlo mojih 5 minuta slave. Moja namjera je da malo uzdrmam sve planove i klanove na farmi, jer ovome se farmeri nisu nadali niti u ludilu!'' uzbuđena je Andrijana, a ovakva pozicija tajnog farmera posebno godi i Tomislavu. ''Bogovi s Olimpa su se našli za stolom da podijele karte za ostale male ljude koji uopće nisu svjesni što ih čeka!'' našalio se Tomislav te zaključio: ''Ovim dogovorom o izboru gazde definitivno ćemo unijeti nemir i neslogu na farmu, a onda ćemo vidjeti tko zna plivati u mulju!''</p>