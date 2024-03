Tomislav iz Vinkovaca iskoristio je sve jokere već na trećem pitanju: Kući otišao s nula eura

Tomislav Škof iz Vinkovaca nije se usrećio u kvizu 'Joker'. Opekao se već na prvom pitanju na koje je dao netočan odgovor. Pitanje je glasilo: Koji je nogometaš nosio nadimak Kaiser? A) Lothar Matthius B) Karl-Heinz Rummenigge C) Johan Cruyff D) Franz Beckenbauer Od ponuđenih odgovora Tomislav se odlučio za odgovor A) Lothar Matthius, međutim, točan je odgovor D) Franz Beckenbauer.

Foto: Nova TV

Budući da je jokere koristio već na sljedećim pitanjima te je i na treće dao netočan odgovor, ostao je bez svih raspoloživih jokera, sve dok njegov bratić Mislav, koji mu je bio pratnja nije osvojio za njega jedan joker u bonus joker rundi. S tim je jokerom Tomislav otvorio peto pitanje.

Kako nije znao odgovor na njega, a nije vjerovao da će mu pomoći joker koji bi samo eliminirao jedan odgovor, u pomoć je ponovno pozvao Mislava Pored kojeg se otoka 1866. vodila bitka na Jadranu između Austrijskog carstva i Kraljevine Italije? A) Korčule B) Visa C) Brača D) Lastova, glasilo je pitanje na koje mu je Mislav sugerirao da odgovori B) Visa, što je i bio točan odgovor.

Bez jokera koji mu je priskrbio pratnja Mislav odgovarajući na set pitanja, Tomislav je ostao na sljedećem, šestom pitanju. Godina 2004. prema kineskom kalendaru je godina kojeg znaka? A) tigra B) svinje C) zmaja D) majmuna. S obzirom na to da je ionako na njega netočno odgovorio, ostao je i bez do tad osvojenog iznosa. Točan odgovor u ovom slučaju bio je C.

Maksimalan iznos do kojeg se popeo u 'Jokeru' bilo je 1.000 eura, nakon što je odgovorio pitanje: Tko je bio Jimmy Brook, lik u TV seriji Degrassi: The Next Generation? A) Ed Sheeran B) The Weeknd C) Justin Bieber D) Drake. Točan odgovor bio je kanadski pjevač Drake. Međutim, budući da je Tomislav netočno odgovorio na posljednja dva pitanja, ostao je i bez tog iznosa te kući otišao bez nagrade.

