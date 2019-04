‘Tomislav je izgurao rekord na godišnjicu kad smo se upoznali’

Čak 24 sata Tomislav Lubenjak (27) gurao je automobil 106 kilometara i ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. S njim je cijelo vrijeme bila i djevojka Ida Jenkač (26).

Uskoro će im biti treća godišnjica veze.

- Na dan kad je postavio rekord, tri godine ranije smo se upoznali - kaže Ida.

Foto: Privatni album

Kako tvrdi, za nju je gotovo sve bilo očekivano. Od “skidanja” rekorda do problema koje su imali putem. Sad su svi sretni i zadovoljni.

- Ipak sam mu ja bliska, znam što može. Nisam se brinula previše jer znam kakvi se procesi događaju u tijelu. A ti problemi su uglavnom bili sanacija žuljeva koje je dobio - rekla je Jenkač.

Fotografije kad Tomislavu pomažu izgledale su dramatično. Ida se ni u jednom času nije zabrinula, vjerovala je da je sve u redu i da će izdržati.

- Normalno je da će biti krize kod takvih nadljudskih napora. Pa i ja sam bila jako umorna, a neusporedivo je to s Tomislavom i time što je on radio. Mi svi koji smo ga pratili bili smo samo mala pomoć. Bila sam uz njega cijelo vrijeme, trčala, vozila, hodala... No isplatilo se, vrijedilo je sve - kaže Ida.

Foto: Privatni album

Dan nakon rekorda Tomislav se oporavljao. Ida kaže da se, s obzirom na napor, jako dobro drži.

- Najvažnije je da je psihički OK, a to je. I fizički nije loše, normalno da će imati bolove, odnosno upalu mišića kao i nakon napornih treninga. Sve ga boli, nije da trči oko kuće - opisala je u šali Ida.

Foto: 24sata/Facebook live

Dvoje zaljubljenih povezao je sport. Ida je dugo igrala odbojku, no odustala je zbog ozljede koljena. Blizu je diploma na Kineziološkom fakultetu.

- Istina, uskoro ću diplomirati, nemam još puno. A povezao nas je sport. Da ga nema, vjerojatno se nas dvoje nikad ne bismo ni povezali. Ovako imamo zajedničke interese i uvijek smo jedno drugom velika potpora - završila je Ida.