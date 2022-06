Tomislav zaprosio Stelu, nakon kratkog promišljanja rekla 'da': 'Dok ne probaš, nikad ne znaš'

U večerašnjoj epizodi 'Ljubav je na selu', na romantičnom putovanju u Vukovaru 'lički sokol' Milan i njegova Ruža uživali su uz Dunav hodajući bosi po plaži.

POGLEDAJTE VIDEO:

Milan je iznenadio Ružu priredivši joj romantičnu večeru na minijaturnom otočiću. ''Tko kaže da Ličani nisu džentlmeni. Jako me razveselio!'', rekla je ushićeno Ruža. Kad su sjeli za stol Milan joj je rekao kako mu je drago da je baš nju odabrao i da misli da nije pogriješio. ''Lijepo si se sredila i vesela si. Sretan sam i nadam se našem dugom druženju'', rekao joj je Milan te dodao da se pored nje osjeća moćno.

Kruno i Ines večer su proveli u korčulanskom restoranu uz more uživajući u atmosferi i hrani, ali i razgovoru o seksu. Ines mu je ponovno napomenula kako je malo htio Irenu, a sad želi nju. ''To smo već pričali'', pokušao je skrenuti s teme Kruno, no nije mu išlo. ''Ti si kao pčelica Maja, ideš s cvijeta na cvijet'', nastavila je Ines, a razgovor je ipak otišao u drugom smjeru nakon njezina 'izlaganja'.

Branko i Ljubica su uživali na Brijunima, a obišli su i maslinu staru 1700 godina te završili pričom o tome što vole jesti. ''Hoćeš doći kod mene brati masline?'', upitala ga je Ljubica, a Branko je rekao da će obavezno doći.

Stela i Tomislav odlučili su nakon stresa u adrenalinskom parku prošetati plažom uz more, a Tomislav joj je rekao da se jako boji visine i ispričava se ako joj je bilo neugodno. ''Oprosti ako ti je na ovom romantičnom vikendu nešto krivo sjelo'', rekao je Tomislav, a Stela mu je objasnila da mu ništa ne zamjera. ''Ja sam jaka žena i mogu se nositi s muškarcima koji su slabiji. Osjećam se kao Conan pokraj njega'', rekla je te dodala kako se nada da će i on njoj pomoći u njezinim strahovima.

Josephina i Damir uživali su plivajući u bazenu, a farmer je otkrio da mu se sve više stvari sviđa na Josephini. ''Sviđa mi se njezin stas i okice, ali i druge stvari, kao što je karakter i kako se stisne uz mene. Sve mi se to jako dopalo'', priznao je Damir. ''Ja mogu ovu vezu definirati kao da smo negdje krenuli, a sad što će se dogoditi, vrijeme će pokazati'', zaključio je.

U šetnji Makarskom Ivo je napomenuo Kati da je ne namjerava slušati i da će uvijek činiti po svom. ''Jesi ti ikad ozbiljan? Može li se s tobom ikad normalno razgovarati?'', pitala ga je Kata. ''Ali ja sam uvijek ozbiljan!'', branio se Ivo, no Kata mu je rekla da nju zanimaju konkretni odgovori. ''Mi svaki dan imamo neke tenzije'', zaključila je Kata. ''Ja sam ozbiljan čovjek'', rekao je najstariji farmer te kleknuo pred nju! '' Ovo nisam nikad učinio. Bi li ti, Kate, mene zaručila?'', pitao ju je Ivo. ''Ali ja ti sad ne mogu dati odgovor na to pitanje jer se ti moraš uozbiljiti'', odgovorila mu je, a on je dodao da ima prsten u džepu. ''Nisam to očekivala i ne mogu dati odgovor''. ''Ja ne mogu čekati do Božića'', odgovorio je Ivo, a Kata je ostala potpuno iznenađena njegovim postupkom.

''Jel' ti mene voliš?, upitao ju je Ivo. ''Nisam sigurna jer si neozbiljan'', odgovorila je Kata.

Ruža je odlučila iznenaditi Milana masažom, ali i on je nju kasnije nakon što mu je objasnila kako se masira. ''Zbog ljubavi sam se prijavio, ali ta se ljubav nažalost nije dogodila. Ja mislim da postoji ljubav za mene i da ću je naći'', pozitivnog stava bio je Milan.

Kruno je za to vrijeme Ines šarmirao trčeći kroz more dok je on sjedila na plaži, a i zaključio je da kod Ines ima puno šanse. ''Moje šanse da osvojim Ines su 90%'', hrabro je rekao farmer. ''Trebao si se baviti boksom'', rekla mu je kad je izašao iz mora. ''Da ima bradu i široka ramena, ne bi to bilo loše'', komentirala je njegov izgled.

''Bilo bi baš lijepo da smo skupa'', iskren je bio Kruno, ali i Ines. ''Sve to što ti želiš, ja ti ne mogu dati. Mogu ti biti prijateljica i možemo ići na kave. Bit ćemo prijatelji'', zaključila je pa Kruni nije preostalo nego da se s njom složi i nazdravi u to ime.

Branko i Ljubica svoj su romantični vikend završili tako što su odlučili da im ovo neće biti posljednji susret. ''Želio bih da dođe kod mene i da budemo zajedno'', rekao je Branko. ''Za sada smo razvili jedan lijep prijateljski odnos pa ćemo vidjeti kako će ići dalje'', rekla je Ljubica pa dodala da nije baš puno saznala o farmeru.

Tomislav je odlučio iznenaditi Stelu prije završetka vikenda pa ju je odveo u Motovun na večeru koja mu se baš i nije svidjela, a zateklo ga je i Stelino pitanje. ''Kad ćeš doći upoznati moju mamu?'' ''Dogovorit ćemo se'', brzo joj je odgovorio najmlađi farmer. Nakon toga uslijedilo je još jedno iznenađenje za Stelu. ''Skupljao sam hrabrost da napokon to kažem…'', počeo je Tomislav te naglo odustao rekavši joj da ga je strah da će ga odbiti. ''Imam napadaj panike!'', otkrio joj je. ''A što da velim, takva je osoba'', skromno je rekla Stela, a Tomislav je ipak skupio hrabrosti i upitao je sudbonosno pitanje: ''Hoćeš li se udati za mene, ljubavi?'' ''Hm, velik je to korak, ali moj odgovor je da!'', sretno je rekla Stela pa je pao i prvi zaručnički poljubac.

Josephina i Damir posjetili su Paprika fest u Baranji, a Damir je čak i zapjevao na pozornici. ''Mislim da je ovo za nas tek početak, idemo dan po dan pa ćemo vidjeti kako bude'', zaključio je Damir, a Josephina je dodala da ga je puno bolje upoznala. ''On je jak momak i može puno više može podnijeti nego što sam mislila''.

Ivo je Kati priznao da ga Branka stalno zove. ''Rekla mi je da bi ona bila idealna žena za mene, ali ja sam odabrao Katu'', rekao je Ivo. ''Meni nije drago da ona zove i uzima nam vrijeme. Ja bih je blokirala, a ti si rekao da ne bi'', otvorena je bila Kata. ''Koji je razlog?'', upitao ju je Ivo naslućujući da je Kata malo ljubomorna, a ona je to i priznala. ''Da mi ti nisi bila posebna, bio bih ostao s Brankom'', objasnio je Ivo, a Kata ga je zagrlila i zaključila da se zaljubio u nju. Na kraju su svoja imena napisali na lokot koji su zaključali za ogradu, a ključić bacili u more.

