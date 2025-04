Tomislava iz Tomislavgrada ide u Indiju na Miss Svijeta! Ovako izgleda njen nacionalni kostim

Sve je spremno za 72. Miss World festival koji će se održati od 7. do 31. svibnja. Izbor za Miss Svijeta odvijat će se na raznim lokacijama diljem Telangane u Indiji, države bogate naslijeđem i modernim duhom. Otvaranje i zatvaranje Miss World festivala, uključujući i veliko finale, održat će se u Hyderabadu.

Foto: Boris Mataković

Miss Hrvatske Tomislava Dukić sprema se na dalek put na koji kreće za nekoliko dana. Uoči njenog odlaska upriličen je Goodbye party u Cafe de Paris. Eventu su prisustvovali modna agentica Tihana Harapin Zalepugin, Miss Hrvatske 2014. Antonija Gogić, Miss Universe Hrvatske 2003. Ivana Delač, Zoran Škugor, Dimitrije Popović i drugi.

Naša miss Tomislava Dukić se već mjesecima priprema za natjecanje, na kojem se osim ljepote i osobnosti missice iz svih krajeva svijeta boduju i u važnim kategorijama. Kategorija Sport istaknut će njezinu fizičku spremu i kondiciju, u kategoriji Talent Tomislava će slikati sjećanja iz Afrike, a pokušat će osvojiti i bodove u kategoriji Top model za koju joj je dizajnerica brenda Larie Marina Lacković napravila prekrasan kostim inspiriran krunidbom kralja Tomislava i tisuću stotom obljetnicom Hrvatskog Kraljevstva.

Foto: Boris Mataković

Tradicionalni nacionalni kostim - ličku narodnu nošnju, naša Miss obući će za ceremoniju "Dances of the World" uoči velikog finala.

Najvažnija kategorija na izboru Miss Svijeta je Beauty with a purpose odnosno "Ljepota s ciljem". Tomislava je prošle godine volontirala u Beninu, a prelijepu priču s kojim se naša Miss natječe u kategoriji Beauty with a purpose pogledajte u videu.

Tijekom priprema snimljena je i video razglednica u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom te Ličko-senjskom i Vukovarsko-srijemskom županijom s prekrasnim kadrovima Republike Hrvatske.

VIDEO RAZGLEDNICA TOMISLAVA DUKIĆ MISS WORLD CROATIA

- Neizmjerno sam zahvalna svima koji su mi pomogli ostvariti ovaj san i omogućili mi odlazak na 72. Miss World. Hvala ATI i Hrvatskoj turističkoj zajednici, te svim divnim ljudima i suradnicima koji su me opremili i pripremili za ovo nezaboravno putovanje – od predivnih kreacija do njege lica, osmijeha i stila. Posebno sam sretna što ću imati priliku upoznati djevojke iz cijelog svijeta i njihove inspirativne Beauty with a Purpose projekte. Veselim se razmjeni iskustava, zajedničkim trenucima i pričama koje nas sve povezuju – ljubavi prema zajednici, humanitarnom radu i želji da učinimo svijet ljepšim mjestom - izjavila je Tomislava Dukić uoči odlaska na 72. Miss World festival u Indiju.