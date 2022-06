Tomislava razbjesnile Marina i Stela: 'Ona me mrzi. Želi mi uništiti sve što imam u životu'

Nakon skakanja u rijeku s Nikitom, Damir je konačno stigao i na spoj s Josephinom. ''Mislim da je Damir non-stop u nekim koncertima i da se osjeća kao Nikitin fan, kao da je zadužen biti njezin fan'', komentirala je Josephina te zaključila da je u njezinu društvu još uvijek malo rezerviran.

''Vjerojatno imam taj neki zid ispred sebe, malo se branim, ne znam gdje smo. Nas dvoje ne komuniciramo na način na koji bih ja želio'', kazao je farmer.

''Apsolutno si mi drag, griješ me oko srca, a čim to radiš, znači da mi i vrijediš'', poručila mu je.

A Milan je svoje dame odveo na ranč kako bi hranili i jahali konje. Ruža i Renata bile su oduševljene i jedva su čekale zajahati, a pomoć pri penjanju na konja trebala je Ruža.

''A malo sam joj pomogao, malo sam je pipkao'', priznao je Milan.

''Osjećala sam se raskošno, kao kaubojka, kao iz filma'', rekla je Ruža.

A Ivu je nakon razgovora s Katom čekala Branka. ''Za razliku od njih ja slušam, ne namećem, slušam što Ivi treba'', pokušala se izboriti za svoje mjesto.

''Treba mu nježnost i poštovanje, a onda se zajedno popravlja što treba'', dodala je.

''Branka bi bila ugodnija, s njome bih lakše živio, ali Kate mi je izazovnija'', i dalje je bio neodlučan Ivo, ''Bojim se, to sam rekao i Kati''.

A neodlučan i sjetan bio je i Kruno: ''Sutra je izbacivanje... Volio bih da se i dalje čujemo mobitelom, telefonom, da se nađemo i družimo... To je moja želja kao farmera. Falit ćete mi nakon ovoga''.

''Njemu uopće nije važno koja će od nas ostati. Njemu je važno da on navečer može gledati TV s nekom od nas i da nije sam, da mu netko kuha'', komentirala je Ines, dodavši kako misli da ona sutra napušta farmu.

''Naravno da sam usamljen, želim ženu koja bi sa mnom dobro i zlo dijelila'', kazao je Kruno.

''Predivan, neiskvaren, držao bi svaku ženu kao kap vode na dlanu'', pohvalila je svog farmera i Irena.

A Tomislavove cure isplanirale su savršen izlazak - posjet lunaparku. No mladi je farmer ponovno bio neraspoložen za ikakvo druženje.

''Majko moja mila, meni je živost nikakva, apsolutno'', ponavljao je Tomislav kad je ostao nasamo da porazgovara sa Samantom.

''Osvoji mi plišanca'', molila ga je.

''Ne volim ova okupljanja, previše ljudi i lunaparka. Gadi mi se. Ne mogu biti smiren. Hladno je, puše, ne sviđa mi se apsolutno ništa'', nastavio je dalje.

''Ti znaš da ćemo mi ostati prijatelji, ali znaš i da smo Stela i ja već jako dugo zajedno'', htio je biti jasan farmer.

''Vidjet ćemo kako će to opstati između njih dvoje'', Samanta nije bila baš tako sigurna.

Na Brankovoj farmi bio je zadnji dan prije izbacivanja pa su se njegove dame zajedno pakirale, a isto je učinila i Nikita, ali na svoj način - pjevajući ariju iz opere Carmen. A nakon jutarnjeg upjevavanja odlučila je gatati Josephini.

''Smatram da će Damir odabrati Nikitu jer se jako uživio u show s njom'', poručila je Josephina, ''Nikita je uvjerena da je ona glavni favorit, osjeća se da su oni savršen par''.

A nova drama bila je na pomolu u Smokovljanima. ''Ovih dana se nisam pretjerano borila za Ivu. I danas sam sigurna, ali sam šokirana što sve žena poduzima da bi ga osvojila'', Kata je i dalje podbadala Branku.

''Ulazim u kuću i nalazim je na Ivi golu golcatu. Kad je čula da ulazim, još je uspjela uzeti ručnik, ali ja tada nisam imala kameru. Brzo sam se vratila u drugu kuću po kameru. Ja u životu nisam doživjela šok veći'', Kata je uzrujano prepričavala.

''Istina je da sam oprala kosu danas konačno, Ivo je još spavao. Ne vidim što je to loše. Vidjela je da ga budim i to je protumačila na svoj način'', pravdala je Branka.

''Počela se boriti za njega i ja to vidim samo iz interesa'', Kata se nije zaustavljala.

A prije konačne odluke Milan je poželio nasamo provesti malo vremena sa svakom od djevojaka. Pohvalio je Ružin trud i rad na imanju, a kod Renate ga se dojmio zeleni kombinezon koji je odjenula. ''Jesi ti vidio kako ja kuham?'' hvalila se Renata, a Milan je pohvalio njezine kulinarske sposobnosti, no nije bio siguran kako bi se snašla na selu.

A na Brankovoj farmi stiglo je vrijeme za izbacivanje. ''Neki leptirići tu sad nisu, ali tko zna što se može razviti'', priznao je.

''Dubravka, ti ćeš mi oprostiti, odlučio sam uzeti Ljubicu na putovanje'', obznanio je farmer, a Dubravka je odahnula te sretno krenula kući, kako je i poželjela.

Kruno se osamio s Ines te nahvalio njezine kulinarske sposobnosti i obavljanje seoskih poslova, a onda joj priznao: ''Volio bih s tobom otići na kraj svijeta!''

''Ne vjerujem ja u te priče... Da je imao neke dobre namjere, to bi napravio od samog početka, a ne bi više pažnje posvetio Ireni i sad se na kraju samo zaokrenuo na mene'', nije bila impresionirana Ines.

''Putovala bih s tobom. Za početak kao prijatelji, u dvokrevetnoj sobi. Sa mnom moraš proći četiri godišnja doba da bi bio sa mnom u sobi'', kazala mu je.

A u lunaparku će ubrzo postati burno jer je Tomislavovo ponašanje zasmetalo čak i Steli. Farmeru je, naime, zasmetalo što su Stela i Marina zajedno poželjele otići na jednu od vožnji.

''Kad je počeo s tim ispadima, osjećala sam se neugodno, osramotio me pred ljudima... A i Marina, ne mogu si zamisliti što si je mislila''.

''Ne možeš se tako ponašati prema njoj'', Marina ga je pokušala urazumiti, no Tomislav je i dalje bio ljutit.

''Zbunjena sam, nije bio takav ovih dana'', Stela je pokušala pronaći opravdanje, no ipak je priznala, ''Nakon ovoga se osjećam čudno. Vrtlog emocija. Imaš osjećaje prema njemu, a to me malo odbilo. Nisam u tom trenutku bila sigurna hoću li to moći tolerirati''.

''Ona meni hoće uništiti vezu. To je njezin plan i njezin cilj. Ona mene mrzi, želi mi uništiti sve što u životu imam'', zabrinuto je komentirao Marinu. Stela i Marina ipak su se otišle zabaviti, a večer su završile zagrljajem, nakon čega je Tomislav teatralno otišao iz lunaparka.



