Obavijesti

Show

Komentari 0
GRUPA MAGAZIN

Tonči Huljić o situaciji s turneje: 'Nikada nismo otkrili tko je to...'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 2 min
Tonči Huljić o situaciji s turneje: 'Nikada nismo otkrili tko je to...'
9
Foto: Dario Njavro / HRT
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na proslavi 40 godina od izlaska albuma 'Put putujem', Tonči Huljić i članovi grupe Magazin prisjetili su se nezaboravnih trenutaka s turneje, uključujući misterij oko probušenih guma

Admiral

Magazin je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog proslavio 40 godina od izlaska svojeg hit-albuma 'Put putujem', jednog od najprodavanijih na ovim prostorima, a tom prigodom razgovarali su s ekipom In Magazina o trenucima koji su im obilježili karijeru.

plijenila pažnju Magazin je slavio u Lisinskom, Hana Huljić bila u prvom redu. Pogledajte tko je još stigao
Magazin je slavio u Lisinskom, Hana Huljić bila u prvom redu. Pogledajte tko je još stigao
Nakon 11 godina grupa Magazin nastupila u Beogradu
Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Željko Baričić istaknuo je kako mu je u sjećanju ostao jedan poseban koncert.

- U sjećanju mi je ostao koncert u Rumunjskoj. Mi smo grupa iz Hrvatske i tu i tamo smo svirali okolo, ali pjevamo na hrvatskom. Mi smo došli i iznenadili se. To je nešto o čemu ljudi mogu samo sanjati. Ljudi koji ne poznaju naš jezik pjevaju naše pjesme i plaču. Evo, meni sad dođe da plačem. Neću plakat - rekao je.

- "Imali smo neku ekipu strašnu. Oni bi takvu atmosferu napravili, samo njih desetak, pa su nam radili kape s našim imenima, majice. Bili su ono neki umjetnici, opaljeni - Nenad Vesanović Keko.

ZANIMLJIVA HALJINA FOTO Magazin nakon 11 godina nastupio u Beogradu: Lorena Bućan pokazala isklesani trbuh
FOTO Magazin nakon 11 godina nastupio u Beogradu: Lorena Bućan pokazala isklesani trbuh
Foto: Croatia Records

Magazin je imao svirke diljem Europe, a Tonči Huljić prisjetio se jedne anegdote dok su putovali do Kölna.

- Mi sjedamo u kombi i netko je probušio gume. 11 i pol sati je navečer, nema spasa, nema tih guma. Nismo nikad saznali tko je to napravio. Ujutro uzimamo rent-a-car i gas do daske, uopće ne pitamo za ograničenja brzine. Dođemo tamo, svi već ono, puna sala, čekaju - ispričao je Huljić.

FANOVI BILI U ŠOKU Na koncertu Magazina pjevala druga pjevačica. Lorena Bućan se oglasila i objasnila što je bilo
Na koncertu Magazina pjevala druga pjevačica. Lorena Bućan se oglasila i objasnila što je bilo
Nakon 11 godina grupa Magazin nastupila u Beogradu
Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kroz grupu je dosad prošlo sedam pjevačica, a svaka je ostavila svoj posebni trag. Lorena Bućan prije dvije godine u bend je donijela dašak promjene. Kaže kako se još uvijek nije u potpunosti naviknula na činjenicu da je dio svojeg najdražeg benda iz djetinjstva.

- Iako mi je još uvijek nestvarno, to je sve jako velika stvar za mene. Kada sam bila mala, slušala sam pjesme od Ljiljane, najdraža mi je bila 'Istanbul' i kada bi to bilo u autu, ja bih to na najjače. I da mi je netko tada rekao da ću biti dio te grupe, ne da mu ne bih vjerovala, nego bih rekla: 'Ajde, daj, pusti me' - otkrila je Lorena Bućan.

SKROMNA PJEVAČICA Lorena iz Magazina: ‘Ne znam hoću li se naviknuti na slavu!’
Lorena iz Magazina: ‘Ne znam hoću li se naviknuti na slavu!’

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preminuo je Goran Bare
ODLAZAK LEGENDE

Preminuo je Goran Bare

Jedan od najistaknutijih hrvatskih rock glazbenika preminuo je u 62. godini
TUŽAN ODLAZAK Bareta u stanu u Zagrebu našli članovi benda
'DUŽE NIJE DOBRO'

TUŽAN ODLAZAK Bareta u stanu u Zagrebu našli članovi benda

Publika koja je 20. rujna u centru Makarske stigla na koncert  Bareta i Majki nije bila svjesna da je posljednji put vidjela legendarnog glazbenika na pozornici...
Slavni se opraštaju od Gorana Bareta: 'Majke su ostale bez sina. Njegov opus je kružni hod'
TUGA NA GLAZBENOJ SCENI

Slavni se opraštaju od Gorana Bareta: 'Majke su ostale bez sina. Njegov opus je kružni hod'

Frontmen grupe Majke preminuo je u petak u 62. godini. Njegova smrt potresla je hrvatsku glazbenu scenu, a od njega se na društvenim mrežama opraštaju brojni kolege i prijatelji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026