Tonči Huljić o situaciji s turneje: 'Nikada nismo otkrili tko je to...'

Magazin je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog proslavio 40 godina od izlaska svojeg hit-albuma 'Put putujem', jednog od najprodavanijih na ovim prostorima, a tom prigodom razgovarali su s ekipom In Magazina o trenucima koji su im obilježili karijeru.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Željko Baričić istaknuo je kako mu je u sjećanju ostao jedan poseban koncert.

- U sjećanju mi je ostao koncert u Rumunjskoj. Mi smo grupa iz Hrvatske i tu i tamo smo svirali okolo, ali pjevamo na hrvatskom. Mi smo došli i iznenadili se. To je nešto o čemu ljudi mogu samo sanjati. Ljudi koji ne poznaju naš jezik pjevaju naše pjesme i plaču. Evo, meni sad dođe da plačem. Neću plakat - rekao je.

- "Imali smo neku ekipu strašnu. Oni bi takvu atmosferu napravili, samo njih desetak, pa su nam radili kape s našim imenima, majice. Bili su ono neki umjetnici, opaljeni - Nenad Vesanović Keko.

Foto: Croatia Records

Magazin je imao svirke diljem Europe, a Tonči Huljić prisjetio se jedne anegdote dok su putovali do Kölna.

- Mi sjedamo u kombi i netko je probušio gume. 11 i pol sati je navečer, nema spasa, nema tih guma. Nismo nikad saznali tko je to napravio. Ujutro uzimamo rent-a-car i gas do daske, uopće ne pitamo za ograničenja brzine. Dođemo tamo, svi već ono, puna sala, čekaju - ispričao je Huljić.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kroz grupu je dosad prošlo sedam pjevačica, a svaka je ostavila svoj posebni trag. Lorena Bućan prije dvije godine u bend je donijela dašak promjene. Kaže kako se još uvijek nije u potpunosti naviknula na činjenicu da je dio svojeg najdražeg benda iz djetinjstva.

- Iako mi je još uvijek nestvarno, to je sve jako velika stvar za mene. Kada sam bila mala, slušala sam pjesme od Ljiljane, najdraža mi je bila 'Istanbul' i kada bi to bilo u autu, ja bih to na najjače. I da mi je netko tada rekao da ću biti dio te grupe, ne da mu ne bih vjerovala, nego bih rekla: 'Ajde, daj, pusti me' - otkrila je Lorena Bućan.