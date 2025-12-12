Lorena iz Magazina: ‘Ne znam hoću li se naviknuti na slavu!’

Splitska Pjaca sinoć je 'gorjela'! Magazin je održao akustični koncert i opet dokazao zašto je već desetljećima jedan od najvoljenijih bendova u regiji. A u centru pažnje - naravno - nova pjevačica, skromna, snažna i sve popularnija Lorena Bućan.

Zagreb: Pjevačica Magazina Lorena Bućan nije odoljela šetnji po zagrebačkoj špici | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Otprilike godinu otkako je zakoračila u najveću ulogu svoje karijere, Lorena je u Magazin donijela dašak mladosti i glas koji ruši sve pred sobom.

- Lipa je, visoka, mlada i piva ka’ velika. Produžila nam je život barem deset godina - kroz smijeh kaže Željko Baričić za Inmagazin, očito više nego oduševljen prinovom u grupi.

Lorena pak priznaje da joj se život promijenio u jednom danu - i da ništa nije planirala.

- Sve se dogodilo spontano. Kao da sam sve isplanirala unazad, a zapravo je bila jedna mala, brza odluka - kaže pjevačica koja je prije Magazina već imala hit 'Tvoja i gotovo'.

Foto: HRT

Publika ju je prihvatila kao da je u bendu oduvijek.

- Razlika između prvih koncerata i današnjih je ogromna. Sad na pozornici izgleda kao doma. Sve piva ka’ original, i bolje - ponosno dodaju njezini stariji kolege.

A dok joj karijera cvjeta, ljubav - čeka. Nakon prekida četverogodišnje veze, Lorena kaže da je solo i da se još uvijek privikava na pažnju medija.

- Šetam po ulici, netko me gleda, a ja mislim da imam mrlju na majici. Ne znam hoću li se naviknuti, ali – prihvatila sam to - izjavila je.

Naravno, mnogi se pitaju hoće li jednog dana nastaviti solo karijeru, kao brojne Magazinove dive prije nje. 'Predodređena je za to', kažu iz benda. 'Ovo je samo jedna etapa. Kad bude vrijeme, bit će velika pjevačica, i u Hrvatskoj i šire.'

Dok čekaju Božić, Magazin je izbacio novu baladu 'Kao žena ženi', a tradicionalno ih čeka i božićni koncert u Zagrebu. Kod njih nema odmora.

- Naši božićni ručkovi su kratki - jedemo i trk u kombi. Ali barem su ceste prazne pa stignemo brzo - smiju se.

A u Loreninoj kući - prava, konkretna spiza. 'Hrana mi je sve. Kolači, mlinci, tuka, meso, francuska - svega ima. Najvažnije je da smo svi skupa.'

- Poklone? Ne trebaju. Nemamo taj pritisak, hvala Bogu. To zna postati teret. Mi smo to odavno izbacili - rekla je Lorena.

Jer, kako kaže Lorena, Božić nisu pokloni. Božić je ono što se ne može kupiti – obitelj, vjera i zajedništvo.