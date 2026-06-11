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FANOVI BILI U ŠOKU

Na koncertu Magazina pjevala druga pjevačica. Lorena Bućan se oglasila i objasnila što je bilo

Piše Maša Mai Čigir,
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Na koncertu Magazina pjevala druga pjevačica. Lorena Bućan se oglasila i objasnila što je bilo
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Zagreb: Koncert grupe Magazin u Mintu s novom pjevačicom Lorenom Bućan | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Lorenu Bućan je na prošlotjednom koncertu grupe Magazin zamijenila Klara Milatić što je iznenadilo mnoge obožavatelje. Lorena se sada oglasila i objasnila što joj se dogodilo

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Prošlog tjedna grupa Magazin nastupila je bez svoje pjevačice. Umjesto Lorene Bućan zapjevala je mlada Klara Milatić. U intervjuu za IN Magazin Lorena je otkrila što joj se zapravo dogodilo. 

- Tu sam ljudi, ne idem nigdje, sve je u redu, ne sekirajte se, nisam izašla iz Magazina - rekla je uz osmijeh pa objasnila:

- Zdravstveni problemčići, ali sve je u redu kao što vidite, sad sam odlično. Slijepo crijevo me malo boljelo bilo, tako da sam završila na operaciji. Malo mi je neplanirano duže trajao oporavak, mislila sam da ću moći odraditi koncert, međutim nisam mogla jer sam ležala na kauču pogrbljena i pogrčena, nisam se mogla ustati - pojasnila je. 

Zagreb: Pjevačica Magazina Lorena Bućan nije odoljela šetnji po zagrebačkoj špici
Zagreb: Pjevačica Magazina Lorena Bućan nije odoljela šetnji po zagrebačkoj špici | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Za svoju zamjenu Lorena je imala samo riječi hvale:

 - Djevojka koja me zamijenila uskočila je i odradila super koncert, tako da je sve na kraju odlično ispalo. 

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Podsjetimo, Lorena Bućan osma je po redu pjevačica popularne grupe Magazin. Mlada Splićanka zamijenila je najdugovječniju pjevačicu  Andreu Šušnjaru 2024. godine. Njezin dolazak popraćen je novim pjesmama kao što su 'Nesvjestica', 'AaAaAa' i 'Jabuka'. Lorena je već ranije ostvarila zapaženu solo karijeru, u kojoj su se izdvojile pjesme 'Tvoja i gotovo', 'Boli' i 'Jedno bez drugoga'.

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