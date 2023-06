Tončica Čeljuska otkrila je s kim uživa na Murteru: Godinama se već okupljamo na proslavi...

Voditeljica Tončica Čeljuska (53) nakon snimanja emisije 'U svom filmu', uživa na otoku Murteru. Kupa se, sunča i zabavlja sa svojim prijateljicama, a sve te prizore s odmora dijeli i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Već godinama doba ljetnjeg solsticija krajem lipnja okupljamo se na proslavi rodendana moje prijateljice! Nigdje se tako ne opustim kao u kući moje drage Renate - napisala je Čeljuska u opisu videa na Instagramu te tako otkrila povod druženja i odlaska na otok Murter. Video možete pogledati OVDJE.

Foto: Instagram/Screenshot

Tončica je svojedobno dva mjeseca ostala bez dragih uspomena i poruka na Instagram profilu. Plava kvačica, koja se zove 'verifikacija', san je svakog brenda, influencera, poznate osobe i na Instagramu je postala neka vrsta statusnog simbola. I Čeljuska ju je priželjkivala.

- Predstavio se kao korisnička podrška Instagrama te mi ponudio plavu kvačicu. Egotriperski sam nasjela na poruku. Hakirali su me. Tražili su od mene podatke koje sam im dala pa su ušli u profil - rekla nam je Tončica.

Dodala je kako su je prevarili jer je bila naivna.

- Skužila sam da je haker i blokirala daljnje poruke. Bojala sam se da ne bude nešto gore od same krađe identiteta na Instagramu. Nakon 10 minuta su izbrisali profil. Više ga nije bilo - prisjetila se Tončica.

Foto: Instagram/Screenshot

Haker je stvorio lažni račun tvrdeći da nudi plavu kvačicu samo za krađu osobnih podataka voditeljice. Čeljuska je nakon lakog nasjedanja dobila poruku na WhatsApp, sa snimkom zaslona njezina profila, s upitom: 'Je li ovo vaš profil?'. Tad je shvatila da nema ništa od plave kvačice i da je u puno većim problemima.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL/Chris Jackson/PA Images/

Prijavila je krađu profila Instagramovoj korisničkoj službi i telefonski broj hakera WhatsAppu. No bez ikakvih promjena. Potom je kasnije kontaktirala informatičare, koji su joj nakon gotovo dva mjeseca vratili profil.

- Kako su oni to vratili, ne znam. Bavili su se time mjesec i pol. Ne znam kako su uspjeli. To nije bila laka procedura. Puno poziva sam obavila. Slala dokaze u obliku fotografije, potvrde zaposlenja, potpise drugih ljudi koji potvrđuju da je to moj profil... Tome nije bilo kraja - rekla je Tončica.