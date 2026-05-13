Toni Cetinski očaran nastupom grupe Lelek: Mogli bismo biti u borbi za pobjedu na Eurosongu

Hrvatski predstavnici LELEK pjesmom Andromeda izborili su nastup u finalu Eurosonga, koje će se ove subote održati u Beču, a njihov upečatljiv polufinalni nastup nije prošao nezapaženo ni među domaćim glazbenicima. Među onima koji su ih javno podržali našao se i Tony Cetinski, hrvatski predstavnik na Eurosongu 1994. godine s pjesmom Nek’ ti bude ljubav sva.

Cetinski smatra da je ovogodišnji hrvatski nastup jedan od najozbiljnijih i najkompletnijih posljednjih godina te ističe kako je na pozornici sve djelovalo precizno, moderno i uvjerljivo.

Beograd: Tony Cetinski održao je prvi od tri zakazana koncerta pod imenom "Samo ljubav" | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

„Vizualni efekti bili su vrhunski, rasvjeta odlično osmišljena, a ono što je najvažnije – nastup je izveden sigurno, energično i bez greške. Ako politika ne bude igrala preveliku ulogu, mislim da Hrvatska ove godine ima realnu i zasluženu priliku boriti se za samu pobjedu”, rekao je Toni za Net.hr. Dodao je kako smatra da hrvatski predstavnici ove godine nadilaze standardni eurovizijski okvir te da je riječ o nastupu koji može konkurirati i najvećim favoritima natjecanja.

Foto: YouTube

„Imam osjećaj da Hrvatska nikad nije bila bliže pobjedi na Eurosongu. Ovo bi stvarno mogla biti godina u kojoj će se natjecanje napokon vratiti kod nas”, poručio je, a zatim se i našalio: „Ako se to dogodi, neka nam je svima Bog na pomoći.”

Komentirao je i ostale zemlje koje se spominju među favoritima za pobjedu. Za Finsku kaže da potpuno opravdano kotira visoko, dok je od Italije očekivao više.

Foto: Lisa Leutner

„Italija me nije oduševila koliko sam mislio da hoće. S druge strane, Srbija ima zanimljiv i drugačiji nastup, dosta agresivniji od ostalih i baš zbog toga se izdvaja”, smatra Cetinski. Na kraju je priznao i kako mu je žao što predstavnica Crne Gore Tamara Živković nije uspjela izboriti mjesto u finalu, istaknuvši da je njezin nastup imao potencijala za puno bolji rezultat.

