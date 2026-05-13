ODUŠEVLJENJE NA VRHUNCU

Toni Cetinski očaran nastupom grupe Lelek: Mogli bismo biti u borbi za pobjedu na Eurosongu

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Ante Odak

Grupa Lelek s pjesmom Andromeda plasirala se u finale Eurosonga koje će se u subotu održati u Beču. Njihov polufinalni nastup komentirao je i Tony Cetinski, koji je Hrvatsku predstavljao na Eurosongu 1994. godine

Hrvatski predstavnici LELEK pjesmom Andromeda izborili su nastup u finalu Eurosonga, koje će se ove subote održati u Beču, a njihov upečatljiv polufinalni nastup nije prošao nezapaženo ni među domaćim glazbenicima. Među onima koji su ih javno podržali našao se i Tony Cetinski, hrvatski predstavnik na Eurosongu 1994. godine s pjesmom Nek’ ti bude ljubav sva.

Cetinski smatra da je ovogodišnji hrvatski nastup jedan od najozbiljnijih i najkompletnijih posljednjih godina te ističe kako je na pozornici sve djelovalo precizno, moderno i uvjerljivo.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

„Vizualni efekti bili su vrhunski, rasvjeta odlično osmišljena, a ono što je najvažnije – nastup je izveden sigurno, energično i bez greške. Ako politika ne bude igrala preveliku ulogu, mislim da Hrvatska ove godine ima realnu i zasluženu priliku boriti se za samu pobjedu”, rekao je Toni za Net.hr. Dodao je kako smatra da hrvatski predstavnici ove godine nadilaze standardni eurovizijski okvir te da je riječ o nastupu koji može konkurirati i najvećim favoritima natjecanja.

„Imam osjećaj da Hrvatska nikad nije bila bliže pobjedi na Eurosongu. Ovo bi stvarno mogla biti godina u kojoj će se natjecanje napokon vratiti kod nas”, poručio je, a zatim se i našalio: „Ako se to dogodi, neka nam je svima Bog na pomoći.”

Komentirao je i ostale zemlje koje se spominju među favoritima za pobjedu. Za Finsku kaže da potpuno opravdano kotira visoko, dok je od Italije očekivao više.

„Italija me nije oduševila koliko sam mislio da hoće. S druge strane, Srbija ima zanimljiv i drugačiji nastup, dosta agresivniji od ostalih i baš zbog toga se izdvaja”, smatra Cetinski. Na kraju je priznao i kako mu je žao što predstavnica Crne Gore Tamara Živković nije uspjela izboriti mjesto u finalu, istaknuvši da je njezin nastup imao potencijala za puno bolji rezultat.
 

