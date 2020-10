Toni ispao na pitanju za 64.000 kuna: 'Ovo je jedno od lakših'

<p>U novoj epizodi kviza 'Tko želi biti milijunaš?' prvi je znanje pokazao student FER-a <strong>Borna</strong> <strong>Berta</strong>, koji je već u prethodnoj epizodi došao do praga od 16.000 kuna. Pitanje za 32.000 kuna glasilo je: 'Ako je šahovskoj ploči polje H6 crno, koje je polje bijelo?'. Ponuđeni odgovori bili su A3, B2, C4 i D6. Borna se mučio kako bi došao do odgovora, ali naposljetku je pogodio - C4. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tarik napustio Potjeru i vratio se Milijunašu</strong></p><p>Pitanje za 64.000 kuna bilo je: 'Između kojih dviju država Mura nije granična rijeka?'. Ponuđeni odgovori bili su između Mađarske i Austrije, Austrije i Slovenije, Slovenije i Hrvatske te Hrvatske i Mađarske. Borna na to pitanje nije znao odgovor te je napustio natjecanje s 32.000 kuna.</p><p>U prvom najbržem prstu ove epizode najbolja je bila Sinjanka<strong> Nina Marendić</strong> (21). Natjecatelji su morali kronološki poredati suvremene države prema datumu proglašenja njihove neovisnosti. Države koje su bile 'u igri' su Hrvatska, SAD, Kosovo i Južni Sudan. Na prvih pet pitanja odgovorila je bez problema. </p><p>Zapela je na šestom pitanju, koje je glasilo: 'Koji cestovni tunel zasad ima samo jednu tunelsku cijev?'. Ponuđeni odgovori su bili Tuhobić, Sveti Rok, Mala Kapela i Učka. Nina je iskoristila džokera zovi te pitala oca za pomoć. Otac nije bio siguran i ponudio je odgovor Učka, ali je Nina odlučila pitati znalce u studiju. Uz pomoć dva džokera ponudila je točan odgovor - Učka. </p><p>Iduće pitanje bilo je: 'U kojem filmu pripadnici bande ljudima kradu tajne upadajući im u snove?', a ponuđeni odgovori bili su Početak, Zaplet, Rasplet i Kraj. Marendić je 'kao iz topa' odgovorila 'Početak'. Osmo po redu je bilo sportsko pitanje: 'S koliko ukupno odigranih gemova teniski set nikako ne može završiti?'. Ponuđeni odgovorili bili su: s deset, jedanaest, dvanaest ili jedanaest, a Nina je iskoristila džoker pola-pola. Nina nije uspjela točno odgovoriti te je napustila kviz. </p><p>Uslijedio je još jedan najbrži prst u kojem je zadatak bio poredati dijelove dana od 'dobrog jutra' do 'lake noći'. Najbrži u tome bio je Splićanin<strong> Toni Jurišić Sokić</strong>. Prvih pet pitanja Toni je odgovorio bez puno premišljanja. </p><p>Šesto pitanje glasilo je: 'Što su zapravo peta, mamuza i prsti talijanske čizme?', a ponuđeni odgovori bili su vulkani, poluotoci, delte i jezera. No ni tu Toni nije naišao na probleme i točno je odgovorio da je riječ o poluotocima. Sljedeće pitanje bilo je: 'Koje životinje izvuku deblji kraj na kraju svake epizode Asterixa?'. Toni je točno odgovorio - veprovi. </p><p>Osmo pitanje bilo je: 'Koji je Smogovac nastupio u Kviskoteci i pobijedio?', a ponuđeni odgovori bili su Kumpić, Mazalo, Nosonja i Flek. Tu je Splićanin iskoristio džoker zovi, koji mu je ponudio odgovor Mazalo. Toni je ipak još pitao znalca te je točno odgovorio - Nosonja. </p><p>Iduće pitanje bilo je: 'Kojom bojom sjaji forenzičarima dragi spoj luminol nakon što reagira uz prisutnost željeza iz hemoglobina?'. Na ovom je pitanju Toni iskoristio treći džoker te točno odgovorio - plavom. Pitanje za 32.000 kune glasilo je: 'Kolika je dužina Maratona lađa koji su aktualni pobjednici preveslali za 2 sata i 4 minute?'. Odgovori su bili: 11,5 km, 22,5 km, 32,5 km i 42,5 km. Točno je odgovorio - 22,5 km.</p><p>Toni je ispao na pitanju: 'Gdje se nalazi Schrödingerova mačka?'. Ponuđeni odgovori su bili u čizmi, krošnji, kutiji ili vreći.</p><p>- Ovo je jedno od lakših pitanja za 64.000 kuna - rekao je znalac, nakon što je Toni ponudio netočan odgovor. Točan odgovor je u kutiji. </p>