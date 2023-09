Toni Kukoč i Renata vole se od srednje škole: 'Zezao sam je da bolje igram kad se posvađamo'

U Sarajevu je održana premijera filma "Magična sedmica" koji govori o Toniju Kukoču (54). Film o ponajboljem košarkašu u ovom dijelu Europe prikazan je u sklopu Internacionalnog sportskog simpozija Simposar. Toni je uživao u premijeri filma, na kraju pustio suzu, a pored njega je bila prekrasna supruga Renata.

Ljubav između Tonija i Renate traje 35 godina, a upoznali su se u srednjoj kemijskoj školi.

- Bilo je to osamdeset i neke u srednjoj školi, u Hrvatskoj. Bila sam s prijateljicom i rekla joj: Sjećaš se onog visokog dečka, slijedi ga! Cijeli bi razred došao gledati utakmicu, a on bi mi rekao: 'Svi su bili tamo osim tebe.' Mene to nije baš toliko zanimalo - rekla je Renata Kukoč u dokumentarcu Chicago Bullsa 'The Waiter - A Toni Kukoč Story' kojeg su mu posvetili povodom ulaska u Kuću slavnih.

Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Prohodali su godinu dana kasnije kada su imali 19 godina. Kukoč se u jednom intervjuu za časopis Ćao našalio kako izgleda njihov odnos.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Nekoliko puta se dogodilo da sam se, neposredno pred utakmicu, posvađao s Renatom i da sam baš tada igrao izuzetno dobro te sam joj u šali govorio: 'Eto, vidiš, kako mi dobro ide čim se posvađam s tobom'. Međutim, to zaista nema nikakve veze…

Prvo dijete par je dobio 1992. godine. Sin Marin diplomirao je na Ivy League sveučilištu, i jedno vrijeme se bavio košarkom. Kćer Stelu dobili su šest godina kasnije. Stela je završila Miami University, a sada je na magisteriju na Roosevelt Universityju. Stela se bavila odbojkom, a sada je trenerica.

Kukoč je obiteljski čovjek, a pri ulasku u NBA kuću slavnih velike je zasluge za svoj uspjeh pripisao svojoj obitelji.

- Hvala mojim roditeljima, ocu Anti, majki Radojki i sestri Sandri za ljubav i podršku. Tu su moja djeca, sin Marin i kći Stela na koje sam jako ponosan, hvala mojoj supruzi, srednjoškolskoj ljubavi koja je bila sa mnom od početka u svim mojim usponima i padovima. Volim vas.