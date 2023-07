Tony Bennett i Frank Sinatra bili su veliki prijatelji, a pjevao je i s Amy Winehouse i Lady Gagom

Pjevač Tony Bennet, legenda američke glazbe 20. stoljeća, preminuo je u 97. godini u New Yorku. Sedam desetljeća bila je duga karijera glazbenika za kojega je Frank Sinatra jednom prilikom rekao: 'Tony Bennett najbolji je u poslu'. Pjesma 'I left my heart in San Francisco' 1962. godine donijela mu je svjetsku slavu, ali njegova je karijera započela puno ranije.

Tonyjevo rodno ime bilo je Anthony Dominick Benedetto. Njegovi su imigrirali iz Italije i trbuhom za kruhom stigli u Queens. Odrastao je u siromaštvu, otac mu je preminuo kada je imao deset godina, a u srednjoj školi je započeo pjevačku karijeru i to kao 'pjevač konobar'. Upisao je studij glazbe i slikarstva u New Yorku, no prekinuo ga je kada su ga regrutirali u američku vojsku u posljednjoj godini Drugog svjetskog rata.

Foto: REUTERS/PXL

- To je legalizirano ubojstvo. Protiv rata sam, život je puno ljepši od toga - rekao je u jednom intervjuu za The Guardian.

Nakon povratka iz rata posvetio se glazbenoj karijeri. Ranih pedesetih pjevao je svoje prve hitove 'Blue Velvet' i 'Rags to Riches' i osvajao srca američkih djevojaka. Ipak, njegovo je srce osvojila Patricia Beech, s kojom se oženio 1952. Svojim je pjesmama oponašao legendarnog Franka Sinatru, svog dječačkog idola. Jedanaest godina kasnije izdao je 'I left my heart in San Francisco' za koju je osvojio dva Grammyja.

Sinatra mu je bio idol, a onda i prijatelj

Unatoč tome što su oboje bili veliki pjevači sličnog zvuka 50-ih i 60-ih, on i Sinatra nikada nisu bili protivnici. Štoviše, podržavali su jedan drugoga i međusobno se hvalili medijima. Zajedno su 1988. snimili pjesmu 'Bally's Grand'.

Foto: Youtube/Screenshoot

- Bio sam očaran Sinatrom prije nego što sam ga uopće čuo da pjeva. Zračio je samopouzdanjem - prisjetio se pjevač prvog puta kada je čuo Sinatrin glas za Vanity Fair.

Bennettova karijera 70-ih je prolazila kroz težak period, njegov se zvuk doimao zastarjelim kraj novih glazbenika iz Britanije. Prekretnica se dogodila kad je zaposlio novog menadžera - svog sina Dannyja. Ubrzo nakon, 1986., je izdao uspješni 'povratnički' album The Art of Excellence, a šest godina kasnije je posvetio čitav album upravo Franku Sinatri. 'Perfectly Frank' ispunio je top ljestvice.

Foto: Insagram/screenshot

U narednim je desetljećima Bennet uspješno održavao imidž klasičnog američkog glazbenika 20. stoljeća, a istaknuo se i suradnjama s mladim glazbenicima. Tako je otpjevao 'Body and Soul' s pokojnom Amy Winehouse, a s Lady Gagom je snimio cijeli album 'Cheek to cheek'. Za većinu je njih imao samo riječi hvale: Amyjina smrt ga je slomila, opisao ju je nevjerojatno talentiranom, a Gagu je nazvao 'Picassom današnje glazbe'.

Foto: Insagram/screenshot

2001. je u čast svom velikom prijatelju osnovao Umjetničku školu Franka Sinatre u Queensu, koja nudi programe iz likovne umjetnosti, plesa, vokalne i instrumentalne glazbe, drame i filma. Posljednjih 16 godina proveo je u s 30 godina mlađom suprugom Susan Crow (56). Pjevao je i stvarao gotovo do kraja svog života, čak i nakon što mu je 2016. dijagnosticirana Alzheimerova bolest.