Tony Cetinski: 'Mislio sam da više nikad neću zapjevati'

Kada bi mogao zaboraviti, Tony Cetinski (50) bi vjerojatno mnoge loše trenutke izbrisao iz sjećanja. Mnogo je teških trenutaka u životu poznatog pjevača. Nakon svih drama, lomova i padova, priznao je kako se ne želi sjećati bolne i teške prošlosti. Uživa u uspješnoj pjevačkoj karijeri, a ističe kako mu najveću snagu daju ljubav i glazba. O svemu je govorio za portal Scandal!

- Nekih stvari sjećat ću se cijelog života, većinu toga nikad neću moći izbrisati. Proteklih desetak godina proživio sam mnoge mučne i teške događaje. Sve to za sobom ostavlja ožiljke. Ono što se dogodilo mojim roditeljima i nesreća u kojoj je stradao čovjek... Ne vjerujem da će te rane ikada zarasti - izjavio je.

Nastavlja kako mu najviše znače njegovi prijatelji, kolege i obitelj.

- Bilo mi je strašno, mislio sam da više nikad neću zapjevati. Nisam bio kriv, nisam bio pijan niti sam išta pogrešno uradio. Suosjećam s obitelji čovjeka koji je poginuo - prokomentirao je Tony posljednji nemili događaj.

Supruga Dubravka mu je puno pomogla u teškim trenutcima i siguran je kako bez nje ne bi prebrodio teške trenutke.

- Dubravka mi je spasila život, izvukla me kada sam posustao, klonuo. Ona se u mom životu pojavila u iznimno teškim trenutcima, tada sam mislio da se više nikad neću oženiti. Nakon drugog razvoda odustao sam u ljubavi, no ona mi je ponovo vratila vjeru - izjavio je Tony i nadodao kako su mu prethodna dva razvoda bila teško i mučno iskustvo.

- Bilo je svega, padanja, teških trenutaka i velikih životnih kriza. Uvijek kada su mi se događale loše stvari mislio sam da ne može gore, no uvijek bi uslijedile one još gore. U više navrata htio sam od svega odustati, no ponovo i ponovo sam se vratio. Život mi je zanimljiv, uzbudljiv i pun drame, a sve to se odrazilo na moje zdravlje. Jednog dana mogao bi napraviti film prema događajima iz svog života - našalio se.

Nadodao je kako su česti gosti njegovih koncerata Željko Joksimović (47) i Marija Šerifović (34), a istaknuo je kako je u odličnim odnosima s kolegama iz regije.

Dotakao se i stanja na regionalnoj glazbenoj sceni.

- To je ozbiljna tema, ima svega i svačega. Prisutni su brojni klanovi i mnogo toga ružnog, ali i lijepog. Svim mladima, koji počinju, savjetovao bih da pripaze s kim rade, da ne vjeruju svakom i da ne ulaze u klanove. Nikad nisam bio dio nikakvog klana. Sami bi se trebali izboriti za podršku medija - izjavio je i nadodao kako bi najviše volio kada bi regionalna scena bila otvorenija te kada bi se lakše prihvaćali izvođači iz drugih zemalja.

Na pitanje o tome misli li da njega i slične izvođače ugrožava folk glazba, odgovorio je kako se time ne zabrinjava.

- Ne volim podjele, a za mene je navažnije da ostanem autentičan - zaključio je pjevač.