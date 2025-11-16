Obavijesti

OD KOVRČA DO REPA

Tony Cetinski na Hrvatskoj noći publici je pokazao novu frizuru!

Tony Cetinski na Hrvatskoj noći publici je pokazao novu frizuru!
Frankfurt: Hrvatska noć u Suwag Energie Areni | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Popularni pjevač pridružio se ostalim domaćim zvijezdama na pozornici u Frankfurtu, a obožavatelje je iznenadio svezavši svoju kosu u rep

U Frankfurtu se sinoć održala Hrvatska noć, spektakl na kojemu su nastupali brojni domaći izvođači te svojim hitovima razveselili i dirnuli dijasporu. Među njima je bio i slavni Tony Cetinski koji je okupljenima pokazao i svoju novu frizuru.

Obožavani glazbenik na pozornici se pojavio u crnoj modnoj kombinaciji, a posebnu je pažnju plijenio njegov niski 'repić'. Neumorno je skakao i pjevao, a publika je vidno uživala u njegovom energičnom nastupu.

MEGAGALERIJA Šljokice, kockice, dekoltei: Hrvatske zvijezde zabavile dijasporu u Frankfurtu
MEGAGALERIJA Šljokice, kockice, dekoltei: Hrvatske zvijezde zabavile dijasporu u Frankfurtu

Cetinskog se s početka karijere mnogi sjećaju po njegovoj gustoj kovrčavoj kosi, no kroz godine je, nažalost, ostao bez nje. Zbog toga se odlučio na tretman presađivanja kose.

Foto: YouTube/Screenshot/Cult Collections

Spomenutom se zahvatu podvrgnuo još 2021. godine, a povodom toga je svojedobno rekao kako se na to odlučio samostalno i bez ičijeg nagovaranja. U objavi na svom Instagram profilu napisao je kako je zahvalan jer je to mogao učiniti u jednoj domaćoj klinici. 'Iskreno se veselim rezultatima!', priznao je tada.

Ovaj zahvat posljednjih je godina postao iznimno popularan među slavnim muškarcima, a osim našeg Tonyja Cetinskog, na njega u se odlučili i Robbie Williams, David Beckham, Elton John, Matthew McConaughey, Wayne Rooney,...

Podsjetimo, na spektaklu koji se jučer održao u njemačkom Frankfurtu, osim Cetinskog, nastupale su i mnoge druge domaće zvijezde poput Doris Dragović, Mate Bulića, grupe Vigor, Petra Graše, TS Dukati i Hrvatskih ruža. Publika koju su činili pripadnici hrvatske dijaspore bila je oduševljena te pjevala i plesala mašući mnogobrojnim zastavama, a u cijeloj dvorani mogle su se vidjeti poznate crvene i bijele 'kockice'.

