Popularni pjevač pridružio se ostalim domaćim zvijezdama na pozornici u Frankfurtu, a obožavatelje je iznenadio svezavši svoju kosu u rep
Tony Cetinski na Hrvatskoj noći publici je pokazao novu frizuru!
U Frankfurtu se sinoć održala Hrvatska noć, spektakl na kojemu su nastupali brojni domaći izvođači te svojim hitovima razveselili i dirnuli dijasporu. Među njima je bio i slavni Tony Cetinski koji je okupljenima pokazao i svoju novu frizuru.
Obožavani glazbenik na pozornici se pojavio u crnoj modnoj kombinaciji, a posebnu je pažnju plijenio njegov niski 'repić'. Neumorno je skakao i pjevao, a publika je vidno uživala u njegovom energičnom nastupu.
Cetinskog se s početka karijere mnogi sjećaju po njegovoj gustoj kovrčavoj kosi, no kroz godine je, nažalost, ostao bez nje. Zbog toga se odlučio na tretman presađivanja kose.
Spomenutom se zahvatu podvrgnuo još 2021. godine, a povodom toga je svojedobno rekao kako se na to odlučio samostalno i bez ičijeg nagovaranja. U objavi na svom Instagram profilu napisao je kako je zahvalan jer je to mogao učiniti u jednoj domaćoj klinici. 'Iskreno se veselim rezultatima!', priznao je tada.
Ovaj zahvat posljednjih je godina postao iznimno popularan među slavnim muškarcima, a osim našeg Tonyja Cetinskog, na njega u se odlučili i Robbie Williams, David Beckham, Elton John, Matthew McConaughey, Wayne Rooney,...
Podsjetimo, na spektaklu koji se jučer održao u njemačkom Frankfurtu, osim Cetinskog, nastupale su i mnoge druge domaće zvijezde poput Doris Dragović, Mate Bulića, grupe Vigor, Petra Graše, TS Dukati i Hrvatskih ruža. Publika koju su činili pripadnici hrvatske dijaspore bila je oduševljena te pjevala i plesala mašući mnogobrojnim zastavama, a u cijeloj dvorani mogle su se vidjeti poznate crvene i bijele 'kockice'.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+