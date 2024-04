Tony Cetinski: 'Nosio sam 90-ih perike da me ne prepoznaju...'

Ima puno dobrih tuluma kojih se ne sjećam što znači da je bilo dobro, otkrio je kroz smijeh pjevač Tony Cetinski (54) za Gloriju. Dodao je kako se devedesetih volio zamaskirati kako bi nesputano mogao uživati na partyjima.

- Stavio bih dugu periku, šiltericu i leće u boji i uživao bez da mi ljudi prilaze i tapšaju me po leđima: ‘Gdje si legendo?‘. Danas da to napravim bio bih drukčije shvaćen, ali u ono vrijeme to je bilo skroz u redu - zaključio je.

storyeditor/2023-08-14/PXL_140418_20297944.jpg | Foto: Filip Kos/Pixsell

Ove godine je u slavljeničkom raspoloženju. Krajem svibnja će u zagrebačkoj Areni proslaviti 55. rođendan i 35 godina karijere. Priznao je kako mu pripreme za Arenu ne zadaju glavobolje.

- Nisam opterećen, zaista, ni kako će proći pjesma, ne vodim se niti top listama, imam sigurno super pjesme za tri sata dobrog koncerta, a naravno da će tu biti i novih pjesama. Nisam nikada bio u manjem stresu nego sada, baš uživam - poručio je na bravo! radiju ranije.

storyeditor/2023-08-14/PXL_121229_1030.jpg | Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

Nije htio otkriti što sve publiku očekuje.

- Imat ću goste, neće ih biti puno, ali će ih biti, nastojim dogovoriti i jednog velikog svjetskog izvođača - tajnovit je bio pjevač.