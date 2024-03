Znate li da stihove ovih hitova potpisuje Alka Vuica? 'Pišem i dok kuham. Znam svoj zanat'

Naša proslavljena autorica Alka Vuica zaslužna je za tekstove mnogih pjesama koje su dan danas ogromni hitovi. Izvođači su kroz njih otpjevali razne emocije, od ljubavi do boli. Istarska pjesnikinja i pjevačica vješto je radila za zabavnjake i pop pjevače, a jednako dobro piše za pjevače drugih žanrova.

Tijekom karijere duge nekoliko desetljeća pisala je za Ninu Badrić, Tonyja Cetinskog, Tajči, Mladena Grdovića, Olivera Dragojevića i brojne druge. Potencijalnog nedostatka vlastite inspiracije u budućnosti, Alka se ne boji.

Foto: PROMO/Neva Zganec/Dusko Marusic/Pixsell

- Mislim da inspiracija ne ovisi o godinama nego o akumulaciji. Nekad imam fazu akumulacije, nekad pražnjenja. Nekad prođu mjesec-dva da ne napišem ništa pa onda samo izađe iz mene, kad se nakupi neka količina boli. Kako je meni to posao, zanat svoj znam, mogu se dovesti u stanje da pišem. Ne mogu čekati muze da me posjete. Inspirira me i muzika. Onda si tu pjesmu puštam dok nešto radim, kuham, dok ne postane dio mene. I čim me inspirira, zapisujem. Svaka muzika ima tekst, kao što svaki tekst ima muziku. Treba samo čuti - objasnila nam je Alka u velikom intervjuu.

U nastavku donosimo 12 pjesama čije stihove potpisuje Vuica.

Oliver Dragojević - 'Lijepa bez duše'

Josipa Lisac - 'Danas sam luda'

Neno Belan - 'Dotakni me usnama'

Denis & Denis - 'Ja sam lažljiva'

Nina Badrić - 'Nije mi svejedno'

Boris Novković - 'Dok svira radio'

Željko Bebek - 'Da je sreće bilo'

Tajči - 'Hajde da ludujemo'

Tony Cetinski - 'Ja sam zaljubljen'

Oliver Mandić - 'Dođi da vrisnem tvoje ime'

Daniel Popović - 'Ma daj, obuci levisice'

Josipa Lisac i Dino Dvornik - 'Rušila sam mostove od sna'