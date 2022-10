Tony Cetinski o duhovnosti: Moraš biti spojen na neku centralu, a najbolja je Gospodin

Ovo u crkvi je bilo najbitnije. Ovo drugo je sve bilo za javnost, a ovo u crkvi je nama bilo najmilije. U crkvi je prvi put rekla 'da' i to je taj jedini što najviše brojim. Ovo drugo je sve bilo iskreno i sve super, ali ta crkva, to nam je najvažniji pečat. To je bio trijumf naše ljubavi i tu smo bili najsretniji, rekao je pjevač Tony Cetinski (53) o crkvenom vjenčanju sa suprugom Dubravkom za InMagazin.

- Meni je lijepo s njom, vidim da je i njoj dobro sa mnom. Bože moj, naravno da ima uspona i padova, ljudi se nađu na sredini kad je neki nesporazum, ali mi nikad ne legnemo u krevet posvađani - prepričava Toni bračnu idilu.

Nedavno je imao i zahvat transplantacije kose te kaže da je na početku bilo bolno.

- Idem do kraja sad kad sam već stavio, napravit ću frizuru kao Don King - našalio se Tony.

- Svaki put je bolno kad je anestezija, ono kasnije ne osjetiš puno - kaže.

- Dubravka bi meni maknula i podbradak, ali ja joj kažem da je to zaštitni znak nas Cetinskih, tako da to teško dajem. No nismo opterećeni vanjštinom, bitno je ono što imaš unutra. Na tome najviše radimo. Osim duševnog mira, moraš biti spojen na neku centralu, a najbolja centrala je Gospodin. Tako da smo s njim nekako pročistili svoju dušicu, iako nikad ne treba stati s čišćenjem dušice. Treba je očuvati u što boljem stanju - zaključio je pjevač.

