Tony Cetinski o zabranama folk koncerata u Hrvatskoj: 'Mene to ne dira. Ja dolazim iz Istre...'

Pjevač Tony Cetinski (54) imao je koncert u Knjaževcu nakon kojeg je otvoreno pričao o zabranama koncerata srpskih pjevača u Hrvatskoj.

- Ja čitavog života kroz pjesmu širim samo ljubav, zabrane me nikada nisu zanimale. To što pojedini političari pokušavaju da naprave podjelu među nama, mene to ne dira - rekao je Tony za regionalne medije.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

U Hrvatskoj se u zadnje vrijeme srpskim pjevačima otkazuju koncerti, Cetinski priznaje da nije time oduševljen.

- Ne vidim nikakvu razliku između ljudi u Istri, Rovinju ili u Knjaževcu na primjer. Volio bih da svi ljudi shvate da smo isti, jer kada to shvate biti će svima ljepše. Ja dolazim iz Istre. Ne zabranjujem nikoga, ne volim zabrane i nisam za njih. Ugasio sam sve profile na društvenim mrežama, jer sam shvatio da uopće nisu društvene. Nemam dodira s tim svijetom. U to što pojedini političari serviraju, ne želim uopće ulaziti. Oni zabranjuju nas, mi njih... U mojoj glavi nema to 'Oni, mi...', to ne postoji! Možda je moja glava luda, ali ona ne poznaje razliku među nama - objasnio je.

O mirovini još ne razmišlja.

- Prije 10, 15 godina sam mislio da ja odlučujem o tome, ali stvari ipak ne stoje tako. Kad mi publika prestane davati ljubav onda ću otići u mirovinu - šali se Toni.