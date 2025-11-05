Obavijesti

Show

Komentari 0
ZA FILMSKI MARATON

Top 10 filmova na Apple TV+

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Top 10 filmova na Apple TV+
Foto: YouTube

Saznajte koji su filmovi najpopularniji na Apple TV+ ovog tjedna, globalno i u Hrvatskoj. Donosimo vam detaljne opise i ocjene za svaki hit naslov!

Apple TV+ nastavlja osvajati gledatelje diljem svijeta i u Hrvatskoj svojom raznovrsnom ponudom filmova. Donosimo vam najnoviju tjednu top listu najgledanijih naslova – provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili još imate što nadoknaditi!

Top 10 filmova na Apple TV+ diljem svijeta:

1. The Lost Bus

IMDB: 7.0

 Ova napeta drama prati odlučnog oca koji riskira sve kako bi spasio predanu učiteljicu i njezine učenike iz razbuktalog požara. U glavnim ulogama briljiraju Matthew McConaughey i America Ferrera, dok režiju potpisuje Paul Greengrass. (SAD, 2025., Drama, Katastrofa)



2. Highest 2 Lowest

 IMDB: 5.6, Rotten Tomatoes: 84%

Kriminalistička drama u režiji Spikea Leeja o glazbenom mogulu kojeg ucjenjuju i prisiljavaju na tešku životnu odluku. Glavne uloge tumače Denzel Washington i Jeffrey Wright. (SAD, 2025., Krimi, Drama)



3. The Gorge

IMDB: 6.8, Rotten Tomatoes: 62%

Dvoje elitnih operativaca na suprotnim stranama tajanstvene klisure moraju surađivati kad zlo iz dubina prijeti njihovim životima. U glavnim ulogama Anya Taylor-Joy i Miles Teller. (SAD, 2025., SF, Monster)

4. The Family Plan

IMDB: 6.3

Komična akcija o bivšem plaćenom ubojici koji svoju nesuđenu prošlost skriva od obitelji, ali ga ona sustigne tijekom urnebesnog obiteljskog putovanja. Glavne zvijezde su Mark Wahlberg i Michelle Monaghan. (SAD, 2023., Komedija, Obiteljski)



5. All of You

IMDB: 6.3

Romantična drama o Simona koji pomaže najboljoj prijateljici Lauri pronaći srodnu dušu pomoću revolucionarnog testa, ali pritom otkriva vlastite osjećaje. (SAD, 2025., Romansa, Odnosi)



6. Greyhound

IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 79%

Ratna drama s Tomom Hanksom u ulozi kapetana koji vodi konvoj savezničkih brodova kroz opasne vode tijekom Drugog svjetskog rata. (SAD, 2020., Ratni, Povijest)



7. Fountain of Youth

IMDB: 5.7, Rotten Tomatoes: 35%

Avanturistički film o lovcu na blago koji mora surađivati s otuđenom sestrom kako bi pronašao izvor mladosti. U glavnim ulogama John Krasinski i Natalie Portman. (SAD, 2025., Avantura, Potraga za blagom)



8. Wolfs

IMDB: 6.5

Napeti triler o fixeru koji pokušava zataškati visoko profilirani zločin, ali se sve zakomplicira kad mora surađivati s neočekivanim partnerom. Glavne zvijezde su George Clooney i Brad Pitt. (SAD, 2024., Triler, Plaćeni ubojice)



9. Stiller & Meara: Nothing Is Lost

IMDB: 7.5

 Dokumentarac u kojem Ben Stiller istražuje život i nasljeđe svojih roditelja, legendi komedije Jerryja Stillera i Anne Meare, te njihov utjecaj na pop kulturu. (SAD, 2025., Dokumentarni)



10. Luck

IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 49%

 Animirana avantura o najnesretnijoj djevojci na svijetu koja u zemlji sreće mora promijeniti svoju sudbinu. Glasove posuđuju Eva Noblezada i Simon Pegg. (SAD, 2022., Animirani, Za djecu)

Ako tražite inspiraciju za filmski maraton, ova lista je pravi izbor za vas! Koji je vaš favorit s popisa?
       

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate li se Valentine? Dvaput tražila ljubav u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda
UPEČATLJIVA KANDIDATKINJA

Sjećate li se Valentine? Dvaput tražila ljubav u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda

Valentina Kordić je gledateljima poznata po dvostrukom sudjelovanju u showu 'Ljubav je na selu'. Prvi put se prijavila 2018. godine, kad je pronašla ljubav i ubrzo se i udala za farmera Vatroslava Tijana, kojeg je tad odabrala te mu rodila kćer i sina. Nakon razvoda ponovno se pojavila u emisiji, zaručila se za farmera Tonija Petričevića, ali ni ta veza nije potrajala te je sad sretno slobodna
FOTO Svi su pričali o njihovom vjenčanju: Dino Bubičić i Ivana Paris danas su neprepoznatljivi
EVO KAKO IZGLEDAJU

FOTO Svi su pričali o njihovom vjenčanju: Dino Bubičić i Ivana Paris danas su neprepoznatljivi

Bivša Miss Universe Hrvatske Ivana Paris i model Dino Bubičić vjenčali su se prije 15 godina, a brak je potrajao devet godina. Nakon rastave, svatko je krenuo svojim putem, a modeli koji su nekad osvajali modne piste danas izgledaju bitno drugačije
FOTO Maja Šuput i Šime Elez zaljubljeno šaputali na modnoj reviji, a u blizini je bila i Laura
ZAJEDNIČKI IZLAZAK

FOTO Maja Šuput i Šime Elez zaljubljeno šaputali na modnoj reviji, a u blizini je bila i Laura

U utorak navečer u Zadru je održano 4. izdanje modne revije pod nazivom ModernA. Na reviji je bila i Maja Šuput u pratnji 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza, a sve je budnim okom pratila i Laura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025