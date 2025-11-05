Apple TV+ nastavlja osvajati gledatelje diljem svijeta i u Hrvatskoj svojom raznovrsnom ponudom filmova. Donosimo vam najnoviju tjednu top listu najgledanijih naslova – provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili još imate što nadoknaditi!

Top 10 filmova na Apple TV+ diljem svijeta:

1. The Lost Bus

IMDB: 7.0

Ova napeta drama prati odlučnog oca koji riskira sve kako bi spasio predanu učiteljicu i njezine učenike iz razbuktalog požara. U glavnim ulogama briljiraju Matthew McConaughey i America Ferrera, dok režiju potpisuje Paul Greengrass. (SAD, 2025., Drama, Katastrofa)





2. Highest 2 Lowest

IMDB: 5.6, Rotten Tomatoes: 84%

Kriminalistička drama u režiji Spikea Leeja o glazbenom mogulu kojeg ucjenjuju i prisiljavaju na tešku životnu odluku. Glavne uloge tumače Denzel Washington i Jeffrey Wright. (SAD, 2025., Krimi, Drama)





3. The Gorge

IMDB: 6.8, Rotten Tomatoes: 62%

Dvoje elitnih operativaca na suprotnim stranama tajanstvene klisure moraju surađivati kad zlo iz dubina prijeti njihovim životima. U glavnim ulogama Anya Taylor-Joy i Miles Teller. (SAD, 2025., SF, Monster)

4. The Family Plan

IMDB: 6.3

Komična akcija o bivšem plaćenom ubojici koji svoju nesuđenu prošlost skriva od obitelji, ali ga ona sustigne tijekom urnebesnog obiteljskog putovanja. Glavne zvijezde su Mark Wahlberg i Michelle Monaghan. (SAD, 2023., Komedija, Obiteljski)





5. All of You

IMDB: 6.3

Romantična drama o Simona koji pomaže najboljoj prijateljici Lauri pronaći srodnu dušu pomoću revolucionarnog testa, ali pritom otkriva vlastite osjećaje. (SAD, 2025., Romansa, Odnosi)





6. Greyhound

IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 79%

Ratna drama s Tomom Hanksom u ulozi kapetana koji vodi konvoj savezničkih brodova kroz opasne vode tijekom Drugog svjetskog rata. (SAD, 2020., Ratni, Povijest)





7. Fountain of Youth

IMDB: 5.7, Rotten Tomatoes: 35%

Avanturistički film o lovcu na blago koji mora surađivati s otuđenom sestrom kako bi pronašao izvor mladosti. U glavnim ulogama John Krasinski i Natalie Portman. (SAD, 2025., Avantura, Potraga za blagom)





8. Wolfs

IMDB: 6.5

Napeti triler o fixeru koji pokušava zataškati visoko profilirani zločin, ali se sve zakomplicira kad mora surađivati s neočekivanim partnerom. Glavne zvijezde su George Clooney i Brad Pitt. (SAD, 2024., Triler, Plaćeni ubojice)





9. Stiller & Meara: Nothing Is Lost

IMDB: 7.5

Dokumentarac u kojem Ben Stiller istražuje život i nasljeđe svojih roditelja, legendi komedije Jerryja Stillera i Anne Meare, te njihov utjecaj na pop kulturu. (SAD, 2025., Dokumentarni)





10. Luck

IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 49%

Animirana avantura o najnesretnijoj djevojci na svijetu koja u zemlji sreće mora promijeniti svoju sudbinu. Glasove posuđuju Eva Noblezada i Simon Pegg. (SAD, 2022., Animirani, Za djecu)

Ako tražite inspiraciju za filmski maraton, ova lista je pravi izbor za vas! Koji je vaš favorit s popisa?

