Saznajte koji su filmovi najpopularniji na Apple TV+ ovog tjedna, globalno i u Hrvatskoj. Donosimo vam detaljne opise i ocjene za svaki hit naslov!
Top 10 filmova na Apple TV+
Apple TV+ nastavlja osvajati gledatelje diljem svijeta i u Hrvatskoj svojom raznovrsnom ponudom filmova. Donosimo vam najnoviju tjednu top listu najgledanijih naslova – provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili još imate što nadoknaditi!
Top 10 filmova na Apple TV+ diljem svijeta:
1. The Lost Bus
IMDB: 7.0
Ova napeta drama prati odlučnog oca koji riskira sve kako bi spasio predanu učiteljicu i njezine učenike iz razbuktalog požara. U glavnim ulogama briljiraju Matthew McConaughey i America Ferrera, dok režiju potpisuje Paul Greengrass. (SAD, 2025., Drama, Katastrofa)
2. Highest 2 Lowest
IMDB: 5.6, Rotten Tomatoes: 84%
Kriminalistička drama u režiji Spikea Leeja o glazbenom mogulu kojeg ucjenjuju i prisiljavaju na tešku životnu odluku. Glavne uloge tumače Denzel Washington i Jeffrey Wright. (SAD, 2025., Krimi, Drama)
3. The Gorge
IMDB: 6.8, Rotten Tomatoes: 62%
Dvoje elitnih operativaca na suprotnim stranama tajanstvene klisure moraju surađivati kad zlo iz dubina prijeti njihovim životima. U glavnim ulogama Anya Taylor-Joy i Miles Teller. (SAD, 2025., SF, Monster)
4. The Family Plan
IMDB: 6.3
Komična akcija o bivšem plaćenom ubojici koji svoju nesuđenu prošlost skriva od obitelji, ali ga ona sustigne tijekom urnebesnog obiteljskog putovanja. Glavne zvijezde su Mark Wahlberg i Michelle Monaghan. (SAD, 2023., Komedija, Obiteljski)
5. All of You
IMDB: 6.3
Romantična drama o Simona koji pomaže najboljoj prijateljici Lauri pronaći srodnu dušu pomoću revolucionarnog testa, ali pritom otkriva vlastite osjećaje. (SAD, 2025., Romansa, Odnosi)
6. Greyhound
IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 79%
Ratna drama s Tomom Hanksom u ulozi kapetana koji vodi konvoj savezničkih brodova kroz opasne vode tijekom Drugog svjetskog rata. (SAD, 2020., Ratni, Povijest)
7. Fountain of Youth
IMDB: 5.7, Rotten Tomatoes: 35%
Avanturistički film o lovcu na blago koji mora surađivati s otuđenom sestrom kako bi pronašao izvor mladosti. U glavnim ulogama John Krasinski i Natalie Portman. (SAD, 2025., Avantura, Potraga za blagom)
8. Wolfs
IMDB: 6.5
Napeti triler o fixeru koji pokušava zataškati visoko profilirani zločin, ali se sve zakomplicira kad mora surađivati s neočekivanim partnerom. Glavne zvijezde su George Clooney i Brad Pitt. (SAD, 2024., Triler, Plaćeni ubojice)
9. Stiller & Meara: Nothing Is Lost
IMDB: 7.5
Dokumentarac u kojem Ben Stiller istražuje život i nasljeđe svojih roditelja, legendi komedije Jerryja Stillera i Anne Meare, te njihov utjecaj na pop kulturu. (SAD, 2025., Dokumentarni)
10. Luck
IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 49%
Animirana avantura o najnesretnijoj djevojci na svijetu koja u zemlji sreće mora promijeniti svoju sudbinu. Glasove posuđuju Eva Noblezada i Simon Pegg. (SAD, 2022., Animirani, Za djecu)
Ako tražite inspiraciju za filmski maraton, ova lista je pravi izbor za vas! Koji je vaš favorit s popisa?
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+