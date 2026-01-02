Top 10 filmova na Apple TV+

Apple TV+ ovog tjedna donosi nevjerojatno uzbudljiv miks novih hitova, nostalgičnih klasika i žanrovskih iznenađenja. Pogledajte koji su filmovi najgledaniji diljem svijeta – možda pronađete inspiraciju za svoj sljedeći filmski maraton!

1. One Battle After Another, IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 95%

Ova kriminalistička komedija prati propalog revolucionara Boba koji živi izvan sustava sa svojom snalažljivom kćeri Willom. Kada njegova stara nemeza ponovno ispliva nakon 16 godina i Willa nestane, Bob kreće u očajničku potragu, suočavajući se s posljedicama svoje prošlosti. U glavnim ulogama briljiraju Leonardo DiCaprio i Sean Penn, a režiju potpisuje Paul Thomas Anderson. (SAD, 2025., Krimi, Komedija)

2. Sam u kući (Home Alone), IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 66%

Kultna božićna komedija prati osmogodišnjeg Kevina koji ostaje sam kod kuće tijekom obiteljskog putovanja. Kada dvojica nespretnim lopova pokušaju opljačkati kuću, Kevin im priprema niz urnebesnih zamki. Glavne uloge: Macaulay Culkin, Joe Pesci. (SAD, 1990., Komedija, Božić)

3. Avatar: Put vode (Avatar: The Way of Water), IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 76%

Više od desetljeća nakon prvog filma, pratimo obitelj Sully i njihove borbe za opstanak na Pandori. Spektakularni vizualni efekti i emotivna priča o obitelji i žrtvi. (SAD, 2022., SF, Space opera)

4. Jurassic World Rebirth, IMDB: 5.9, Rotten Tomatoes: 50%

Pet godina nakon Dominion-a, elitna ekipa kreće u misiju spašavanja genetskog materijala najvećih dinosaura. Neočekivani susret s civilima na otoku otkriva šokantne tajne skrivene desetljećima. U glavnoj ulozi Scarlett Johansson. (SAD, 2025., SF, Avantura)

5. Zapravo ljubav (Love Actually), IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 64%

Dirljiva romantična komedija prati isprepletene sudbine više likova u predbožićnom Londonu. Ljubav, gubitak i humor u božićnom ruhu s impresivnom glumačkom postavom. (UK, 2003., Romansa, Božić)

6. Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku (Home Alone 2), IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 35%

Kevin ovaj put završava sam u New Yorku i ponovno se suočava s Wet Banditsima, odlučan spriječiti njihovu pljačku igračke trgovine. (SAD, 1992., Komedija, Božić)

7. Drakula (Dracula), IMDB: 6.2, Rotten Tomatoes: 67%

Priča o Vladimira iz 15. stoljeća koji nakon smrti voljene žene postaje vampir. U 19. stoljeću u Londonu susreće njezinu dvojnicu, što ga dovodi do kobnog puta. (Francuska, 2025., Horor, Vampiri)

8. Nemoguća misija: Posljednji obračun (Mission: Impossible - The Final Reckoning), IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 80%

Ethan Hunt i IMF tim u globalnoj potjeri za opasnom umjetnom inteligencijom Entity. Napeta akcija, špijunske igre i utrka s vremenom za spas svijeta. (SAD, 2025., Akcija, Špijunaža)

9. Nitko 2 (Nobody 2), IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 77%

Obiteljski čovjek i bivši ubojica Hutch Mansell ponovno je uvučen u svijet nasilja nakon što spriječi provalu, otkrivajući tajne iz prošlosti svoje žene i sebe. (SAD, 2025., Akcija, Osveta)

10. Gospodar prstenova: Prstenova družina (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring), IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 91%

Fantastična saga prati Froda i njegovu družinu na epskom putovanju kako bi uništili Prsten moći i spasili Srednju Zemlju. (SAD/NZ, 2001., Fantazija, Avantura)