Saznajte koji su filmovi najpopularniji na Apple TV+ diljem svijeta ovog tjedna. Donosimo detaljan pregled top 10 hit naslova uz kratke opise i ocjene - provjerite što se gleda!
Top 10 filmova na Apple TV+
Apple TV+ i dalje oduševljava svojom ponudom - donosimo vam najnoviju globalnu top listu najgledanijih filmova za ovaj tjedan. Provjerite koje naslove ne smijete propustiti i zašto su toliko popularni među gledateljima diljem svijeta!
1. The Super Mario Galaxy Movie, IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 41%
Ovaj animirani hit prati braću Maria i Luigija koji, nakon što su spriječili Bowserov plan za ženidbu s princezom Peach, suočavaju se s novom prijetnjom – Bowser Jr. kreće u svemirsku avanturu kako bi oslobodio svog oca. Uz stare i nove prijatelje, braća putuju među zvijezdama kako bi zaustavili mladog nasljednika. (SAD, 2026., Animacija, Universal Pictures)
2. Project Hail Mary, IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 95%
Nastavnik znanosti Ryland Grace budi se na svemirskom brodu bez sjećanja tko je i kako je tamo dospio. Kako mu se sjećanja vraćaju, shvaća da mora spasiti čovječanstvo od izumiranja neobičnom znanstvenom misijom – ali neočekivano prijateljstvo moglo bi mu biti ključ preživljavanja. (SAD, 2026., Znanstvena fantastika, MGM)
3. The Housemaid, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 73%
Žena s mračnom prošlošću prihvaća posao kućne pomoćnice kod bogate obitelji, ali ubrzo otkriva da ništa nije kako se čini. Napet triler s Sydney Sweeney i Amandom Seyfried u glavnim ulogama. (SAD, 2025., Triler, Lionsgate)
4. Avatar: Fire and Ash, IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 66%
Nakon rata protiv RDA i gubitka sina, Jake Sully i Neytiri suočavaju se s novom prijetnjom na Pandori – plemenom Ash People, predvođenim nemilosrdnom Varang. Borba za opstanak i emotivne granice obitelji na Pandori. (SAD, 2025., SF, 20th Century)
5. Nuremberg, IMDB: 7.4
Američki psihijatar Douglas Kelley mora procijeniti mentalno stanje nacističkih zarobljenika prije suđenja za ratne zločine, ali se upušta u psihološki dvoboj s Hermannom Göringom. Povijesna drama s Russellom Croweom i Ramijem Malekom. (SAD, 2025., Drama)
6. Hoppers, IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 93%
Ljubiteljica životinja Mabel koristi novu tehnologiju za prebacivanje ljudske svijesti u robotske životinje, što joj omogućuje komunikaciju s dabrovima i otkrivanje nevjerojatnih misterija životinjskog svijeta. (SAD, 2026., Animacija, Pixar)
7. Lee Cronin's The Mummy, IMDB: 6.2
Osam godina nakon nestanka kćeri u pustinji, obitelj doživljava šok kada se ona vrati – ali s njom dolaze i noćne more. Horor obiteljske drame i nadnaravnih elemenata. (SAD, 2026., Horor, Warner Bros.)
8. Shelter, IMDB: 6.5
Povučeni Mason spašava djevojčicu iz oluje, što pokreće lanac nasilnih događaja i prisiljava ga da se suoči s vlastitom prošlošću. Akcijski triler s Jasonom Stathamom. (SAD, 2026., Akcija)
9. Ready or Not 2: Here I Come, IMDB: 6.5, Rotten Tomatoes: 73%
Nastavak napetog horora – Grace i njezina otuđena sestra Faith bore se za preživljavanje i prijestolje moćnog vijeća, dok ih progone rivalske obitelji. (SAD, 2026., Horor, Searchlight)
10. GOAT, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 85%
Mali jarac Will sanja o profesionalnom igranju roarballa, sporta za najbrže i najjače životinje. Unatoč sumnjičavosti suigrača, Will je odlučan dokazati da i mali mogu biti veliki igrači. (SAD, 2026., Animacija, Sony)
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