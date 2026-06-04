Top 10 filmova na Apple TV+

Apple TV+ i dalje oduševljava svojom ponudom - donosimo vam najnoviju globalnu top listu najgledanijih filmova za ovaj tjedan. Provjerite koje naslove ne smijete propustiti i zašto su toliko popularni među gledateljima diljem svijeta!

1. The Super Mario Galaxy Movie, IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 41%

Ovaj animirani hit prati braću Maria i Luigija koji, nakon što su spriječili Bowserov plan za ženidbu s princezom Peach, suočavaju se s novom prijetnjom – Bowser Jr. kreće u svemirsku avanturu kako bi oslobodio svog oca. Uz stare i nove prijatelje, braća putuju među zvijezdama kako bi zaustavili mladog nasljednika. (SAD, 2026., Animacija, Universal Pictures)

2. Project Hail Mary, IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 95%

Nastavnik znanosti Ryland Grace budi se na svemirskom brodu bez sjećanja tko je i kako je tamo dospio. Kako mu se sjećanja vraćaju, shvaća da mora spasiti čovječanstvo od izumiranja neobičnom znanstvenom misijom – ali neočekivano prijateljstvo moglo bi mu biti ključ preživljavanja. (SAD, 2026., Znanstvena fantastika, MGM)

3. The Housemaid, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 73%

Žena s mračnom prošlošću prihvaća posao kućne pomoćnice kod bogate obitelji, ali ubrzo otkriva da ništa nije kako se čini. Napet triler s Sydney Sweeney i Amandom Seyfried u glavnim ulogama. (SAD, 2025., Triler, Lionsgate)

4. Avatar: Fire and Ash, IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 66%

Nakon rata protiv RDA i gubitka sina, Jake Sully i Neytiri suočavaju se s novom prijetnjom na Pandori – plemenom Ash People, predvođenim nemilosrdnom Varang. Borba za opstanak i emotivne granice obitelji na Pandori. (SAD, 2025., SF, 20th Century)

5. Nuremberg, IMDB: 7.4

Američki psihijatar Douglas Kelley mora procijeniti mentalno stanje nacističkih zarobljenika prije suđenja za ratne zločine, ali se upušta u psihološki dvoboj s Hermannom Göringom. Povijesna drama s Russellom Croweom i Ramijem Malekom. (SAD, 2025., Drama)

6. Hoppers, IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 93%

Ljubiteljica životinja Mabel koristi novu tehnologiju za prebacivanje ljudske svijesti u robotske životinje, što joj omogućuje komunikaciju s dabrovima i otkrivanje nevjerojatnih misterija životinjskog svijeta. (SAD, 2026., Animacija, Pixar)

7. Lee Cronin's The Mummy, IMDB: 6.2

Osam godina nakon nestanka kćeri u pustinji, obitelj doživljava šok kada se ona vrati – ali s njom dolaze i noćne more. Horor obiteljske drame i nadnaravnih elemenata. (SAD, 2026., Horor, Warner Bros.)

8. Shelter, IMDB: 6.5

Povučeni Mason spašava djevojčicu iz oluje, što pokreće lanac nasilnih događaja i prisiljava ga da se suoči s vlastitom prošlošću. Akcijski triler s Jasonom Stathamom. (SAD, 2026., Akcija)

9. Ready or Not 2: Here I Come, IMDB: 6.5, Rotten Tomatoes: 73%

Nastavak napetog horora – Grace i njezina otuđena sestra Faith bore se za preživljavanje i prijestolje moćnog vijeća, dok ih progone rivalske obitelji. (SAD, 2026., Horor, Searchlight)

10. GOAT, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 85%

Mali jarac Will sanja o profesionalnom igranju roarballa, sporta za najbrže i najjače životinje. Unatoč sumnjičavosti suigrača, Will je odlučan dokazati da i mali mogu biti veliki igrači. (SAD, 2026., Animacija, Sony)