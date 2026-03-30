Top 10 filmova na HBO-u

Nova tjedna top lista HBO Maxa otkriva što Hrvati trenutno najviše gledaju! Od uzbudljivih trilera i dirljivih drama do urnebesnih komedija – donosimo vam detaljan pregled najgledanijih filmova na HBO Maxu u Hrvatskoj za ovaj tjedan.

TOP 10 FILMOVA NA HBO MAXU U HRVATSKOJ:

1. A Big Bold Beautiful Journey, IMDB: 6.0, Rotten Tomatoes: 37%

Ova neobična romantična priča prati Saru i Davida, dvoje stranaca koji se susreću na vjenčanju zajedničkog prijatelja. Kroz niz fantastičnih i duhovitih događaja, dobivaju priliku ponovno proživjeti ključne trenutke iz svoje prošlosti – možda čak i promijeniti vlastite sudbine. U glavnim ulogama su Colin Farrell i Margot Robbie, a režiju potpisuje Kogonada. (SAD, 2025., Romantika, Putovanje kroz vrijeme)

2. Holland, IMDB: 5.0, Rotten Tomatoes: 21%

Nancy, učiteljica iz Nizozemske, otkriva mračnu tajnu u svom naizgled idiličnom životu s mužem. Sumnje i sumnjivo ponašanje kolega pretvaraju njezinu svakodnevicu u napeti triler. U glavnim ulogama Nicole Kidman i Gael García Bernal. (SAD, 2025., Triler)

3. The Order, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 91%

Iskusni FBI agent vodi opasnu igru mačke i miša s karizmatičnim domaćim teroristom odgovornim za niz bombaških napada i pljački banaka na sjeverozapadu SAD-a. Glavne uloge: Jude Law i Nicholas Hoult. (SAD, 2024., Triler, Terorizam)

4. Mr. Deeds, IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 22%

Adam Sandler u ulozi dobrodušnog vlasnika pizzerije koji neočekivano nasljeđuje milijarde dolara i seli u veliki grad gdje ga vrebaju brojni oportunisti. Komedija koja zabavlja sve generacije. (SAD, 2002., Komedija)

5. Click, IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 34%

Michael Newman (Adam Sandler) dobiva čarobni daljinski upravljač koji mu omogućuje preskakanje dosadnih dijelova života, ali ubrzo shvaća da životne lekcije ne može preskočiti. (SAD, 2006., Komedija, Obiteljski film)

6. Sinners, IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 97%

Blizanci pokušavaju započeti novi život u svom rodnom gradu, ali ih tamo dočekuje još veće zlo. Napeta horor priča s Michaelom B. Jordanom i Hailee Steinfeld. (SAD, 2025., Horor, Vampiri)

7. One Battle After Another, IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 94%

Nekadašnji revolucionar Bob živi izvan sustava sa svojom kćeri, ali kada ona nestane, mora se suočiti s posljedicama svoje prošlosti. U glavnim ulogama Leonardo DiCaprio i Sean Penn. (SAD, 2025., Krimi, Kriminalistička komedija)

8. The Grinch, IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 59%

Animirani klasik o Grinchu koji pokušava ukrasti Božić stanovnicima Whovillea. Glasove posuđuju Benedict Cumberbatch i Rashida Jones. (SAD, 2018., Animirani, Božićni film)

9. Caught Stealing, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 84%

Bivši bejzbol igrač Hank Thompson upada u opasni svijet njujorškog podzemlja 90-ih, boreći se za preživljavanje u kriminalnim krugovima. (SAD, 2025., Krimi, Gangsteri)

10. Roofman, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 87%

Bivši vojni rendžer postaje pljačkaš McDonald's restorana, a nakon bijega iz zatvora vodi dvostruki život skrivajući se u Toys “R” Us trgovini. Napeti krimić s Channingom Tatumom i Kirsten Dunst. (SAD, 2025., Krimi, Kriminalistička komedija)

*uz korištenje AI-ja