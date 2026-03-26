SkyShowtime: Top 10 filmova

Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih filmova na SkyShowtimeu u Hrvatskoj! Saznajte koji su naslovi oduševili gledatelje ovog tjedna i što ne smijete propustiti.

Admiral

SkyShowtime je i ovog tjedna pun pogodak za ljubitelje filmova u Hrvatskoj! S bogatom ponudom novih hitova i provjerenih klasika, donosimo vam najgledanije naslove koji su osvojili gledatelje diljem zemlje. Pogledajte što se najviše gledalo ovog tjedna, a možda pronađete i inspiraciju za svoj sljedeći filmski maraton!

Top 10 najgledanijih filmova na SkyShowtimeu u Hrvatskoj:

1. Nobody 2, IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 76%

Ovaj napeti akcijski triler prati Hucha Mansella, bivšeg ubojicu koji pokušava voditi miran obiteljski život. No, nakon što spriječi provalu u svoj dom, ponovno se nađe u vrtlogu nasilja i otkriva tajne iz prošlosti svoje supruge Becca. U glavnim ulogama briljiraju Bob Odenkirk, Connie Nielsen i Christopher Lloyd. (SAD, 2025., Akcija, Osveta)

2. The Naked Gun, IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 87%

Legendarni policijski parodijski spektakl s Liamom Neesonom u ulozi nespretnog, ali upornog poručnika Franka Drebina Jr.-a koji mora spasiti svijet. Film obiluje urnebesnim situacijama i savršen je izbor za ljubitelje komedije. (SAD, 2025., Komedija, Parodija)

3. Jurassic World Rebirth, IMDB: 5.9, Rotten Tomatoes: 50%

Pet godina nakon događaja iz Dominion-a, elitna ekipa kreće na tajnu misiju spašavanja genetskog materijala najvećih dinosaura. Neočekivano se susreću s civilima nasukanima na otoku i otkrivaju mračnu tajnu skrivenu desetljećima. Glavne uloge tumače Scarlett Johansson i Mahershala Ali. (SAD, 2025., SF, Avantura)

4. The Stranger in My Home

Obiteljska drama u kojoj se život naizgled savršene obitelji ruši kada se pojavi stranac s tvrdnjom da je njihova kći zamijenjena pri rođenju. Uloge: Sophia Bush, Chris Carmack. (SAD, 2025., Drama)

5. Smurfs, IMDB: 4.3, Rotten Tomatoes: 21%

Papa Štrumpf je otet, a Štrumpfeta i ekipa kreću u stvarni svijet kako bi ga spasili od zlih čarobnjaka. Animirani film pun avantura i šarma za najmlađe, s glasovima Rihanne, Jamesa Cordena i Nicka Offermana. (SAD, 2025., Animirani)

6. My Name Is Modesty: A Modesty Blaise Adventure, IMDB: 4.6

Modesty, odgojena u kasinu, postaje nemilosrdna zaštitarka i nakon ubojstva svog mentora kreće u osvetu. Adaptacija poznatih romana i stripova o Modesty Blaise. (SAD, 2004., Akcija, Osveta)

7. How to Train Your Dragon (Live-Action), IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 77%

Na otoku Berk, mladi Viking Hiccup prkosi tradiciji i sprijateljuje se s opasnim zmajem Toothlessom, mijenjajući time sudbinu cijelog sela. Spektakularna obiteljska avantura. (SAD, 2025., Fantazija, Zmajevi)

8. Opus, IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 39%

Mlada spisateljica odlazi u izolirano imanje legendarne pop zvijezde koja je nestala prije 30 godina i upada u mrežu manipulacija i opasnosti. Uloge: Ayo Edebiri, John Malkovich. (SAD, 2025., Horor)

9. The Phoenician Scheme, IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 77%

Biznismen Zsa-zsa Korda svoju kćer časnu sestru proglašava nasljednicom, što ih uvlači u opasnu igru moći, prijetnji i intriga. Glumačka postava uključuje Benicija del Tora, Miu Threapleton i Michaela Ceru. (SAD, 2025., Drama, Surrealizam)

10. Things to Do in Denver When You're Dead, IMDB: 6.8, Rotten Tomatoes: 34%

Gangsterska priča u Tarantinovom stilu o bivšem mafijašu Jimmyju „The Saintu” koji se vraća starim navikama. Glume Andy García i Christopher Lloyd. (SAD, 1995., Krimi, Gangsteri)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

