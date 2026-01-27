Netflix je i ovog tjedna donio raznoliku ponudu koja je osvojila gledatelje diljem Hrvatske. Provjerite što se najviše gledalo i pronađite inspiraciju za sljedeći filmski maraton!

Top 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj:

1. Kidnapped: Elizabeth Smart, IMDB: 6.7/10

Ovaj potresni dokumentarac donosi priču o otmici Elizabeth Smart, koja je sa samo 14 godina oteta iz svog doma u Utahu. Kroz vlastita svjedočanstva i nikad prije viđene materijale, Elizabeth otkriva detalje svoje borbe i preživljavanja. (SAD, 2026., Dokumentarni, Kriminal)

2. The Rip, IMDB: 6.8/10, Rotten Tomatoes: 88%

Ekipa policajaca iz Miamija pronalazi milijune dolara u napuštenoj kući, što izaziva sumnju i razdor među njima. U glavnim ulogama su Matt Damon i Ben Affleck, a film donosi napetu priču o povjerenju, korupciji i izdaji. (SAD, 2026., Kriminalistički)

3. The Big Fake

Toni Chichiarelli dolazi u Rim s ambicijom da postane slikar, no njegov talent ga uvlači u svijet umjetnosti, kriminala i državnih tajni. Njegov potpis postaje simbol moći i utjecaja u povijesti Italije. (Italija, 2026., Kriminalistički, Gangsterski)

4. People We Meet on Vacation, IMDB: 6.8/10

Poppy i Alex, dugogodišnji prijatelji i suputnici, počinju preispitivati svoj odnos i osjećaje jedno prema drugome. Romantična komedija o ljubavi, prijateljstvu i novim počecima. (SAD, 2026., Romantična komedija)

5. The Grinch, IMDB: 6.4/10, Rotten Tomatoes: 59%

Animirani klasik o Grinchu koji pokušava ukrasti Božić stanovnicima Whovillea. Glas Grincha posuđuje Benedict Cumberbatch, a film donosi toplu priču o zajedništvu i radosti blagdana. (SAD, 2018., Animirani, Božićni)

6. Madagascar, IMDB: 6.9/10, Rotten Tomatoes: 55%

Četiri prijatelja iz zoološkog vrta – lav, nilski konj, zebra i žirafa – završavaju na egzotičnom otoku Madagaskaru gdje moraju naučiti preživjeti među divljim životinjama. (SAD, 2005., Animirani, Obiteljski)

Foto: YouTube/screenshoot

7. Kako izdresirati zmaja: Skriveni svijet (How to Train Your Dragon: The Hidden World), IMDB: 7.4/10, Rotten Tomatoes: 90%

Hiccup i Zubica kreću u potragu za zmajevskom utopijom, ali neočekivano otkriće prijeti njihovoj zajednici. Animirani spektakl pun avanture i emocija. (SAD, 2019., Animirani, Fantazija)

8. Accepted, IMDB: 6.4/10, Rotten Tomatoes: 38%

Mladić koji je odbijen na sve fakultete odlučuje osnovati vlastiti, neobični fakultet, što dovodi do niza komičnih situacija. (SAD, 2006., Komedija, Tinejdžerski)

9. Dodgeball: A True Underdog Story, IMDB: 6.7/10, Rotten Tomatoes: 71%

Vlasnik propalog teretanskog centra okuplja šaroliku ekipu kako bi se natjecali u dodgeballu protiv suparničkog fitness centra. Komedija prepuna smiješnih scena i neobičnih likova. (SAD, 2004., Komedija, Sportski)

10. Kako izdresirati zmaja 2 (How to Train Your Dragon 2), IMDB: 7.8/10, Rotten Tomatoes: 92%

U nastavku popularne animirane franšize, Hiccup i Zubica otkrivaju tajanstvenu ledenu špilju s desecima divljih zmajeva i misterioznim jahačem. Borba za mir i prijateljstvo na vrhuncu! (SAD, 2014., Animirani, Fantazija)

Ako još niste pogledali ove hitove, sada je pravo vrijeme! Koji je vaš favorit s liste? Pratite nas i sljedeći tjedan za nove preporuke.