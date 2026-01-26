Ovo je top 10 filmova na HBO-u

HBO Max u Hrvatskoj i ovog tjedna nudi sjajan izbor filmova koji su osvojili gledatelje. Provjerite što se najviše gleda, saznajte detalje o svakom naslovu i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski maraton!

Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj:

1. Blink Twice, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 79%

Ovaj napeti triler prati Fridu, konobaricu koju milijarder Slater King poziva na luksuzno putovanje na privatni otok. Iako okružena glamuroznim društvom i luksuzom, Frida osjeća da nešto zlokobno vreba ispod površine. U glavnim ulogama su Naomi Ackie, Channing Tatum i Christian Slater, a režiju potpisuje Zoë Kravitz. (SAD, 2024., Triler, Misterij)

2. Sinners, IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 97%

Blizanci pokušavaju pobjeći od prošlosti vraćajući se u rodni grad, ali tamo ih dočekuje još veće zlo. Michael B. Jordan i Hailee Steinfeld briljiraju u ovom horor filmu o vampirima pod redateljskom palicom Ryana Cooglera. (SAD, 2025., Horor, Vampiri)

Foto: Warner Bros. - Proximity Media - Warner Bros. Discovery

3. One Battle After Another, IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 95%

Bivši revolucionar Bob živi izvan sustava sa svojom kćeri Willom. Kada njegova stara prijetnja ponovno ispliva i Willa nestane, Bob kreće u očajničku potragu, suočavajući se s posljedicama prošlih djela. Leonardo DiCaprio i Sean Penn predvode zvjezdanu glumačku postavu. (SAD, 2025., Krimi, Krimi komedija)

Foto: PROMO

4. Alien: Romulus, IMDB: 7.5

Mladi kolonizatori svemira susreću najstrašniju životnu formu dok istražuju napuštenu svemirsku stanicu. Novi nastavak legendarne franšize donosi napetost i horor pod redateljskom palicom Fedea Álvareza. (SAD, 2024., Znanstvena fantastika, Invazija izvanzemaljaca)

5. The Last Ashes

U 19. stoljeću, Hélene bježi iz izolirane zajednice, a godinama kasnije vraća se prerušena kako bi osvetila smrt roditelja. Napeta drama o osveti i snazi žene u patrijarhalnom društvu. (Luksemburg, 2023., Drama, Osveta)

6. Weapons, IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 93%

Jedne noći nestaju gotovo sva djeca iz istog razreda, a zajednica se pita tko ili što stoji iza toga. Julia Garner i Josh Brolin predvode ovaj psihološki horor koji vas neće ostaviti ravnodušnima. (SAD, 2025., Horor, Psihološki horor)

7. The Duchess, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 62%

Priča o životu Georgiane, vojvotkinje od Devonshirea, poznate po raskošnom i kontroverznom životu. Keira Knightley u glavnoj ulozi donosi raskošnu povijesnu romansu. (UK, 2008., Romansa, Zabranjena ljubav)

8. Tess, IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 81%

Višestruko nagrađivana ekranizacija Hardyjevog romana donosi priču o snažnoj seoskoj djevojci Tess, čiji život obilježavaju izdaja, ljubav i osveta. Redatelj je Roman Polanski, a glavnu ulogu tumači Nastassja Kinski. (UK, 1979., Drama)

9. Karate Kid: Legends, IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 58%

Nakon obiteljske tragedije, kung fu talent Li Fong seli u New York, gdje uz pomoć legendarnog Daniela LaRussoa i gospodina Hana uči spojiti stilove i suočiti se s novim izazovima. Jackie Chan i Ralph Macchio ponovno u akciji. (SAD, 2025., Akcija, Kung-fu)

10. Valmont, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 54%

Barokna Francuska, spletke i zabranjene ljubavi – Valmont pokušava zavesti čestitu ženu, ali se u nju neočekivano zaljubljuje. Colin Firth i Annette Bening u romantičnoj drami Miloša Formana. (Francuska, 1989., Romansa)