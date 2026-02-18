Top 10 filmova na Netflixu

Netflix je i ovog tjedna donio pravu riznicu filmskih i serijskih hitova, a mi vam donosimo najnoviju listu najgledanijih naslova u Hrvatskoj. Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći binge!

Top 10 najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj

1. Drugi dnevnik Pauline P.

Ova obiteljska drama prati Paulinu P., koja se ponovno suočava s izazovima odrastanja, strogim odraslima i školskim nasilnicima. No, njezin svijet se mijenja kada sazna za fatalnu bolest svoje bake. Emotivni nastavak popularnog serijala s Katjom Matković u glavnoj ulozi. (Hrvatska, 2025., Obiteljski, Dnevnik Pauline P. kolekcija)

Foto: Fran Hitrec





2. Paranormalna Aktivnost: Krvno Srodstvo, IMDB: 5.3/10, Rotten Tomatoes: 30%

Margot, dokumentaristica, odlazi u izoliranu amišku zajednicu kako bi upoznala svoju majku i rodbinu, no ubrzo otkriva da obitelj skriva mračnu tajnu. Napeti horor koji će vas držati na rubu sjedala. (SAD, 2021., Horor)



3. Joeovo fakultetsko putovanje

Brian odlučuje poslati sina B.J.-a na turneju po fakultetima sa svojim djedom, nadajući se da će naučiti više o afroameričkoj povijesti i stvarnom životu. Komična i dirljiva priča s Tylerom Perryjem. (SAD, 2026., Komedija, Road trip)



4. Stanje straha

Sao Paulo potresa val nasilja, a odvjetnica povezana s podzemljem mora sklopiti dogovor s policijom kako bi spasila otetu nećakinju. Napeti akcijski triler iz Brazila. (Brazil, 2026., Akcija, Kriminalistički)



5. Pljačka (The Rip), IMDB: 6.8/10, Rotten Tomatoes: 88%

Nakon što tim policajaca iz Miamija pronađe milijune dolara u napuštenoj kući, povjerenje među njima počinje pucati. U glavnim ulogama Matt Damon i Ben Affleck. (SAD, 2026., Krimić, Korupcija)

Foto: Netflix





6. Vlak za Darjeeling (The Darjeeling Limited), IMDB: 7.2/10, Rotten Tomatoes: 69%

Tri brata kreću na putovanje vlakom kroz Indiju kako bi se ponovno povezali. Njihova duhovna potraga ubrzo izmiče kontroli u tipičnom stilu Wesa Andersona. (SAD, 2007., Drama, Putovanje)



7. Ghislaine Maxwell: Prljavo bogata, IMDB: 6.1/10

Dokumentarac koji kroz svjedočanstva žrtava prikazuje suđenje Ghislaine Maxwell, suradnici Jeffreyja Epsteina, i otkriva mračnu stranu društvene elite. (SAD, 2022., Dokumentarac)



8. Kraljevska obitelj Tenenbaum (The Royal Tenenbaums), IMDB: 7.6/10, Rotten Tomatoes: 81%

Obiteljska drama o neobičnoj i disfunkcionalnoj obitelji Tenenbaum, u režiji Wesa Andersona, s impresivnom glumačkom postavom predvođenom Geneom Hackmanom. (SAD, 2001., Drama)



9. Grand Budapest Hotel, IMDB: 8.1/10, Rotten Tomatoes: 92%

Priča o legendarnom hotelskom conciergeu i njegovom mladom štićeniku, kroz krađu umjetnine, obiteljsku dramu i povijesne prevrate Europe. (UK, 2014., Drama, Komedija)



10. Grinch, IMDB: 6.4/10, Rotten Tomatoes: 59%

Animirani hit u kojem Grinch pokušava ukrasti Božić stanovnicima Whovillea. Glas posuđuje Benedict Cumberbatch. (SAD, 2018., Animacija, Božić)