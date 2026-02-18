Obavijesti

Show

Komentari 1
IDEALNI ZA 'MARATON'

Top 10 filmova na Netflixu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Top 10 filmova na Netflixu
Foto: Fran Hitrec

Saznajte koji su filmovi i serije najgledaniji na Netflixu u Hrvatskoj ovog tjedna. Donosimo vam detaljan pregled top 10 najpopularnijih naslova – od obiteljskih avantura do uzbudljivih trilera i istinitih drama.

Admiral

Netflix je i ovog tjedna donio pravu riznicu filmskih i serijskih hitova, a mi vam donosimo najnoviju listu najgledanijih naslova u Hrvatskoj. Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći binge!

Top 10 najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj

1. Drugi dnevnik Pauline P. 
Ova obiteljska drama prati Paulinu P., koja se ponovno suočava s izazovima odrastanja, strogim odraslima i školskim nasilnicima. No, njezin svijet se mijenja kada sazna za fatalnu bolest svoje bake. Emotivni nastavak popularnog serijala s Katjom Matković u glavnoj ulozi. (Hrvatska, 2025., Obiteljski, Dnevnik Pauline P. kolekcija)

Foto: Fran Hitrec



2. Paranormalna Aktivnost: Krvno Srodstvo, IMDB: 5.3/10, Rotten Tomatoes: 30% 
Margot, dokumentaristica, odlazi u izoliranu amišku zajednicu kako bi upoznala svoju majku i rodbinu, no ubrzo otkriva da obitelj skriva mračnu tajnu. Napeti horor koji će vas držati na rubu sjedala. (SAD, 2021., Horor)

3. Joeovo fakultetsko putovanje 
Brian odlučuje poslati sina B.J.-a na turneju po fakultetima sa svojim djedom, nadajući se da će naučiti više o afroameričkoj povijesti i stvarnom životu. Komična i dirljiva priča s Tylerom Perryjem. (SAD, 2026., Komedija, Road trip)

4. Stanje straha 
Sao Paulo potresa val nasilja, a odvjetnica povezana s podzemljem mora sklopiti dogovor s policijom kako bi spasila otetu nećakinju. Napeti akcijski triler iz Brazila. (Brazil, 2026., Akcija, Kriminalistički)

5. Pljačka (The Rip), IMDB: 6.8/10, Rotten Tomatoes: 88% 
Nakon što tim policajaca iz Miamija pronađe milijune dolara u napuštenoj kući, povjerenje među njima počinje pucati. U glavnim ulogama Matt Damon i Ben Affleck. (SAD, 2026., Krimić, Korupcija)

Foto: Netflix



6. Vlak za Darjeeling (The Darjeeling Limited), IMDB: 7.2/10, Rotten Tomatoes: 69% 
Tri brata kreću na putovanje vlakom kroz Indiju kako bi se ponovno povezali. Njihova duhovna potraga ubrzo izmiče kontroli u tipičnom stilu Wesa Andersona. (SAD, 2007., Drama, Putovanje)

7. Ghislaine Maxwell: Prljavo bogata, IMDB: 6.1/10 
Dokumentarac koji kroz svjedočanstva žrtava prikazuje suđenje Ghislaine Maxwell, suradnici Jeffreyja Epsteina, i otkriva mračnu stranu društvene elite. (SAD, 2022., Dokumentarac)

8. Kraljevska obitelj Tenenbaum (The Royal Tenenbaums), IMDB: 7.6/10, Rotten Tomatoes: 81% 
Obiteljska drama o neobičnoj i disfunkcionalnoj obitelji Tenenbaum, u režiji Wesa Andersona, s impresivnom glumačkom postavom predvođenom Geneom Hackmanom. (SAD, 2001., Drama)

9. Grand Budapest Hotel, IMDB: 8.1/10, Rotten Tomatoes: 92% 
Priča o legendarnom hotelskom conciergeu i njegovom mladom štićeniku, kroz krađu umjetnine, obiteljsku dramu i povijesne prevrate Europe. (UK, 2014., Drama, Komedija)

10. Grinch, IMDB: 6.4/10, Rotten Tomatoes: 59% 
Animirani hit u kojem Grinch pokušava ukrasti Božić stanovnicima Whovillea. Glas posuđuje Benedict Cumberbatch. (SAD, 2018., Animacija, Božić)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
ŠOK FOTKA Sjećate se Ervina iz Big Brothera? Evo kako danas izgleda. Nabio je čak 170 kila!
NEVJEROJATNO

ŠOK FOTKA Sjećate se Ervina iz Big Brothera? Evo kako danas izgleda. Nabio je čak 170 kila!

Prošlo je desetljeće od regionalnog ‘Big Brothera’, a mnogi i dalje pamte Ervina Mujakovića koji je ljubovao sa Steffani i družio se sa sestrama Šegetin
FOTO Sjećate li se Steffani iz Big Brothera? Vodila je ljubav s Ervinom koji danas ima 170 kila
KONTROVERZNA SPLIĆANKA

FOTO Sjećate li se Steffani iz Big Brothera? Vodila je ljubav s Ervinom koji danas ima 170 kila

Steffani Banić jedna je od najupečatljivijih stanarki sedme sezone reality showa Big Brother. Ljubovala je s Ervinom Mujakovićem, a sebe je opisala kao 'vampiricu'
Evo što će biti u Divljim pčelama danas: Zora ima jake mučnine
POPULARNA SERIJA

Evo što će biti u Divljim pčelama danas: Zora ima jake mučnine

Pogledajte što će se događati u novoj epizode mnogima omiljene serije na domaćim ekranima...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026