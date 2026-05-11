Top 10 filmova na Netflixu ovog tjedna: Koji još niste gledali?

Netflix ponovno donosi raznovrsnu ponudu koja je osvojila gledatelje diljem Hrvatske. Ovaj tjedan, donosimo vam listu najgledanijih filmova i serija – od animiranih avantura do napetih trilera i intrigantnih dokumentaraca. Provjerite jeste li već pogledali sve hit naslove ili još imate što nadoknaditi!

Top 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj:

1. Swapped, IMDB: 7.0/10

Ova animirana avantura odvodi nas u Kraljevstvo doline gdje se malen šumski stvor i kraljevska ptica nađu u zamjeni tijela. Kroz neobičnu pustolovinu, bivši neprijatelji moraju naučiti surađivati i razumjeti jedan drugoga. Glasove posuđuju Michael B. Jordan, Juno Temple i Tracy Morgan, a režiju potpisuje Nathan Greno. (SAD, 2026., Animacija)

2. Apex, IMDB: 6.0/10

Charlize Theron u ulozi žene koja na solo avanturi u australskoj divljini postaje plijen okrutnog ubojice. Napeti triler o preživljavanju i snazi ljudskog duha. (SAD, 2026., Triler)

3. Jennifer's Body, IMDB: 5.5/10, Rotten Tomatoes: 46%

Horor o navijačici koju opsjeda demon, pa postaje ubojica svojih muških kolega. Njezina najbolja prijateljica pokušava zaustaviti krvoproliće. U glavnim ulogama Megan Fox i Amanda Seyfried. (SAD, 2009., Horor)

4. Buen Camino, IMDB: 6.0/10

Talijanska komedija o Checcu, bogatašu koji prvi put preuzima odgovornost kada mu nestane kći. Film obiluje humorom i toplim obiteljskim trenucima. (Italija, 2025., Komedija)

5. Remarkably Bright Creatures, IMDB: 7.9/10

Dirljiva drama o udovici Tovi koja sklapa neobično prijateljstvo s mudrim hobotnicom Marcellusom. Njihova veza vodi do otkrića koja mijenjaju život. (SAD, 2026., Drama)

6. My Dearest Assassin, IMDB: 6.0/10

Akcijska priča o ženi s rijetkom krvnom grupom koja se bori uz voljenog ubojicu protiv starog neprijatelja. Tajlandski film pun napetih scena i emocija. (Tajland, 2026., Akcija)

7. Sleepers, IMDB: 7.5/10, Rotten Tomatoes: 73%

Drama o dvojici prijatelja koji traže osvetu protiv zlostavljača iz mladosti. U glavnim ulogama Kevin Bacon, Robert De Niro i Brad Pitt. (SAD, 1996., Drama)

8. Despicable Me 4, IMDB: 6.3/10

Gru, Lucy i djevojčice dobivaju novog člana obitelji, Grua Jr., dok se suočavaju s novim zlikovcem. Nova animirana komedija prepuna zabave za cijelu obitelj. (SAD, 2024., Animacija)

9. My Favorite Wedding, IMDB: 6.2/10

Romantična komedija o ambicioznoj liječnici koja se nađe u ljubavnom trokutu tijekom organizacije vjenčanja svoje najbolje prijateljice. (SAD, 2017., Romantična komedija)

10. Vertical Limit, IMDB: 5.9/10, Rotten Tomatoes: 48%

Akcijski triler o pokušaju spašavanja na smrtonosnoj planini K2. Napeta borba protiv prirode i vremena. (SAD, 2000., Akcija)

*uz korištenje AI-ja

