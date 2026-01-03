Top 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj ovog tjedna

Netflixova ponuda u Hrvatskoj ovog tjedna obiluje božićnim filmovima i napetim misterijama. Ako tražite inspiraciju za bingeanje tijekom blagdana, pogledajte što je najgledanije među hrvatskim korisnicima – možda vas iznenadi tko je na vrhu.

1. The Grinch, IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 59%

Ova animirana adaptacija klasika Dr. Seussa donosi priču o Grinchu, ciničnom stvorenju koje planira ukrasti Božić stanovnicima Whovillea. Uz glasove Benedicta Cumberbatcha, Pharrella Williamsa i Rashide Jones, film obiluje humorom i toplinom, idealan za cijelu obitelj. (SAD, 2018., Animirani, Božićni)

2. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 92%

Najnoviji nastavak popularne franšize vraća detektiva Benoita Blanca (Daniel Craig) u središte zamršene zagonetke. Nakon misterioznog ubojstva u malom gradu, lokalna policija i Blanc udružuju snage kako bi razotkrili krivca. Glumačku postavu čine i Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis i drugi. (SAD, 2025., Kriminalistički, Misterij)

3. Goodbye June, IMDB: 6.7

Emotivna drama o četvero braće i sestara čiji se životi mijenjaju kad njihova majka teško oboli tijekom blagdana. Kate Winslet, Toni Collette i Helen Mirren predvode glumačku ekipu u ovoj snažnoj obiteljskoj priči. (UK, 2025., Drama)

4. How the Grinch Stole Christmas, IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 49%

Jim Carrey u nezaboravnoj ulozi Grincha koji pokušava ukrasti Božić, ali ga dobrotom osvoji mala Cindy Lou Who. Ova obiteljska komedija postala je blagdanski klasik. (SAD, 2000., Obiteljski, Božićni)

5. The Great Flood, IMDB: 6.8

Katastrofični SF film iz Južne Koreje donosi priču o borbi za preživljavanje nakon što planet pogodi golema poplava. U središtu zbivanja je majka koja pokušava spasiti dijete iz poplavljenog stana. (Južna Koreja, 2025., Znanstvena fantastika, Katastrofa)

6. Jingle Bell Heist, IMDB: 5.8

Romantična komedija o dvoje stranaca koji planiraju pljačku poznate njujorške robne kuće usred blagdanske vreve – i neočekivano se zaljubljuju. (SAD, 2025., Romantična komedija, Božićni)

7. My Secret Santa, IMDB: 5.8

Samohrana majka Taylor pokušava pronaći posao, a priliku dobiva prerušena u Djeda Božićnjaka u luksuznom skijalištu. Može li zavarati šarmantnog nasljednika hotela? (SAD, 2025., Komedija, Božićni)

8. Madagascar, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 55%

Popularni animirani hit o životinjama iz zoološkog vrta koje završavaju na egzotičnom Madagaskaru. Glasove posuđuju Ben Stiller, Chris Rock i David Schwimmer. (SAD, 2005., Animirani, Avantura)

9. That Christmas, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 56%

Najveća snježna oluja u povijesti mijenja planove stanovnika gradića Wellington-on-Sea – pa čak i Djeda Božićnjaka! Topla animirana priča za cijelu obitelj. (UK, 2024., Animirani, Božićni)

10. The Lost Dream Team

Dokumentarac o legendarnom balkanskom košarkaškom timu koji je 1991. osvojio europsko zlato pod zastavom zemlje koja više ne postoji. Priče Toni Kukoča, Dina Rađe i drugih sportskih velikana. (2025., Dokumentarni)