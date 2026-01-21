Top 10 najgledanijih filmova na Amazon Prime ovaj tjedan

Amazon Prime ovaj tjedan donosi uzbudljiv miks akcije, drame i znanstvene fantastike – donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih filmova diljem svijeta! Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski maraton.

Top 10 filmova na Amazon Prime diljem svijeta:

1. The Tank, IMDB: 6.8/10

Njemačka, 2025. Akcijski ratni film prati posadu tenka Tiger koja kreće na opasnu misiju spašavanja nestalog časnika iz tajnog bunkera iza neprijateljskih linija. Borba protiv neprijatelja i vlastitih unutarnjih demona vodi ih na mračan put. U glavnim ulogama: Laurence Rupp, David Schütter. (Njemačka, 2025., Akcija, Drugi svjetski rat)

2. Trap House, IMDB: 5.3/10

Američki akcijski triler u kojem DEA agent i njegov partner otkrivaju da njihova djeca koriste njihove metode za pljačku opasnog kartela. Uloge: Dave Bautista, Jack Champion. (SAD, 2025., Akcija, Krimić)

3. Shadow Force, Rotten Tomatoes: 30%

Kyrah i Isaac, bivši vođe specijalnih postrojbi, bježe kako bi zaštitili sina, dok ih progoni njihova bivša organizacija. Uloge: Kerry Washington, Omar Sy. (SAD, 2025., Akcija)

4. A Working Man, IMDB: 5.7/10, Rotten Tomatoes: 47%

Jason Statham u ulozi bivšeg operativca koji kreće u potragu za otetom djevojkom svog šefa, otkrivajući mračnu mrežu korupcije. (SAD, 2025., Akcija, Triler)

5. It Ends with Us, IMDB: 7.2/10

Lily pokušava izgraditi novi život nakon traumatičnog djetinjstva, ali veza s neurokirurgom Ryleom donosi stare traume na površinu. Uloge: Blake Lively, Justin Baldoni. (SAD, 2024., Drama)

6. Black Site, IMDB: 4.3/10, Rotten Tomatoes: 20%

U tajnom zatvoru, tim mora preživjeti nakon što opasni zatvorenik pobjegne. Uloge: Michelle Monaghan, Jason Clarke. (SAD, 2022., Akcija, Krimić)

7. Ballerina, IMDB: 6.8/10, Rotten Tomatoes: 75%

Spin-off iz svijeta Johna Wicka – Eve Macarro prolazi obuku ubojica Ruska Roma. Uloge: Ana de Armas, Keanu Reeves. (SAD, 2025., Akcija)

8. The Accountant², IMDB: 6.6/10, Rotten Tomatoes: 75%

Nakon ubojstva starog poznanika, Wolff i njegov brat razotkrivaju smrtonosnu zavjeru. Uloge: Ben Affleck, Jon Bernthal. (SAD, 2025., Triler)

9. Wrath of Man, IMDB: 7.1/10, Rotten Tomatoes: 67%

Tajanstveni zaštitar iznenađuje kolege vještinama tijekom pljačke i otkriva svoje prave motive. Uloge: Jason Statham, Holt McCallany. (SAD, 2021., Akcija)

10. Play Dirty, IMDB: 6.0/10

Majstor pljačkaš Parker okuplja ekipu za veliku pljačku, boreći se protiv diktatora, mafije i najbogatijeg čovjeka na svijetu. Uloge: Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield. (SAD, 2025., Akcija)





Ako tražite inspiraciju za gledanje, ova lista najgledanijih naslova na Amazon Primeu je pravi izbor – uživajte u vrhunskim filmovima iz cijelog svijeta!