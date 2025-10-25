Top 10 najgledanijih filmova na Amazon Primeu u svijetu: Evo što možete gledati za vikend...

Amazon Prime i ovog tjedna nudi raznoliku ponudu filmova koji osvajaju gledatelje diljem svijeta. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova - provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili vas čeka još pokoji skriveni dragulj.

1. Our Fault

IMDB: 5.6

Ova romantična drama iz Španjolske prati Jennu i Liona čije vjenčanje ponovno susreće bivše partnere Noaha i Nicka. On je nasljednik poslovnog carstva, ona tek započinje karijeru, a njihova ljubav i dalje tinja unatoč starim ranama. Hoće li ljubav biti jača od zamjeranja? (Španjolska, 2025., Romansa)

2. Culpa tuya

IMDB: 5.3

Nastavak priče o Noahu i Nicku, čija je ljubav na kušnji zbog novih izazova – fakulteta, posla i obiteljskih spletki. Njihova veza i obitelj Leister prolaze kroz dramatične promjene. (Španjolska, 2024., Drama)

3. Play Dirty

IMDB: 6.0

Majstor lopov Parker dobiva priliku za veliki pljačku, ali mora nadmudriti južnoameričkog diktatora, njujoršku mafiju i najbogatijeg čovjeka na svijetu. Akcijski triler s Markom Wahlbergom u glavnoj ulozi. (SAD, 2025., Akcija)

4. Culpa Mia

IMDB: 5.6

Noah se seli u luksuznu vilu svog novog očuha, gdje upoznaje problematičnog polubrata Nicka. Njihov odnos od početka je pun strasti i sukoba, a obiteljske tajne izlaze na vidjelo. (Španjolska, 2023., Drama)

5. Maintenance Required

IMDB: 5.2

Charlie vodi ženski automehaničarski servis, ali dolazak konkurenta mijenja sve. U potrazi za utjehom, anonimno se dopisuje s rivalom, nesvjesna njegovog identiteta. Romantična komedija s dozom humora i ljubavnih zapleta. (SAD, 2025., Komedija)

6. My Fault: London

IMDB: 6.2

Noah, 18-godišnjakinja iz Amerike, seli se u London s majkom i upoznaje privlačnog Nicka. Ljetna romansa i suočavanje s prošlošću donose emotivne izazove. (UK, 2025., Romansa)

7. No Time to Die

IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 83%

James Bond napušta MI6, ali ga miran život u Jamajci prekida kad ga CIA zamoli za pomoć. Spašavanje znanstvenika vodi ga do tajanstvenog negativca s opasnom tehnologijom. (UK, 2021., Akcija, James Bond)

8. Pig

IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 97%

Nicolas Cage u ulozi osamljenog tragača za tartufima koji mora pronaći svoju otetu svinju, suočavajući se s vlastitom prošlošću i osvetom. (SAD, 2021., Drama)

9. A Working Man

IMDB: 5.7, Rotten Tomatoes: 47%

Bivši specijalac Levon Cade vodi miran život, ali ga otmica kćeri šefa uvlači u svijet korupcije i opasnosti. Jason Statham u napetom akcijskom trileru. (SAD, 2025., Akcija)

10. John Candy: I Like Me

IMDB: 8.3

Dokumentarac o legendarnom komičaru Johnu Candyju, ispričan kroz intervjue i neviđene materijale, uz gostovanja Toma Hanksa, Stevea Martina i drugih. (SAD, 2025., Dokumentarac)