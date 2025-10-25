Otkrijte koji su filmovi najpopularniji na Amazon Primeu diljem svijeta ovog tjedna! Donosimo vam detaljan popis top 10 najgledanijih naslova uz ocjene i opise
Top 10 najgledanijih filmova na Amazon Primeu u svijetu: Evo što možete gledati za vikend...
Amazon Prime i ovog tjedna nudi raznoliku ponudu filmova koji osvajaju gledatelje diljem svijeta. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova - provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili vas čeka još pokoji skriveni dragulj.
1. Our Fault
IMDB: 5.6
Ova romantična drama iz Španjolske prati Jennu i Liona čije vjenčanje ponovno susreće bivše partnere Noaha i Nicka. On je nasljednik poslovnog carstva, ona tek započinje karijeru, a njihova ljubav i dalje tinja unatoč starim ranama. Hoće li ljubav biti jača od zamjeranja? (Španjolska, 2025., Romansa)
2. Culpa tuya
IMDB: 5.3
Nastavak priče o Noahu i Nicku, čija je ljubav na kušnji zbog novih izazova – fakulteta, posla i obiteljskih spletki. Njihova veza i obitelj Leister prolaze kroz dramatične promjene. (Španjolska, 2024., Drama)
3. Play Dirty
IMDB: 6.0
Majstor lopov Parker dobiva priliku za veliki pljačku, ali mora nadmudriti južnoameričkog diktatora, njujoršku mafiju i najbogatijeg čovjeka na svijetu. Akcijski triler s Markom Wahlbergom u glavnoj ulozi. (SAD, 2025., Akcija)
4. Culpa Mia
IMDB: 5.6
Noah se seli u luksuznu vilu svog novog očuha, gdje upoznaje problematičnog polubrata Nicka. Njihov odnos od početka je pun strasti i sukoba, a obiteljske tajne izlaze na vidjelo. (Španjolska, 2023., Drama)
5. Maintenance Required
IMDB: 5.2
Charlie vodi ženski automehaničarski servis, ali dolazak konkurenta mijenja sve. U potrazi za utjehom, anonimno se dopisuje s rivalom, nesvjesna njegovog identiteta. Romantična komedija s dozom humora i ljubavnih zapleta. (SAD, 2025., Komedija)
6. My Fault: London
IMDB: 6.2
Noah, 18-godišnjakinja iz Amerike, seli se u London s majkom i upoznaje privlačnog Nicka. Ljetna romansa i suočavanje s prošlošću donose emotivne izazove. (UK, 2025., Romansa)
7. No Time to Die
IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 83%
James Bond napušta MI6, ali ga miran život u Jamajci prekida kad ga CIA zamoli za pomoć. Spašavanje znanstvenika vodi ga do tajanstvenog negativca s opasnom tehnologijom. (UK, 2021., Akcija, James Bond)
8. Pig
IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 97%
Nicolas Cage u ulozi osamljenog tragača za tartufima koji mora pronaći svoju otetu svinju, suočavajući se s vlastitom prošlošću i osvetom. (SAD, 2021., Drama)
9. A Working Man
IMDB: 5.7, Rotten Tomatoes: 47%
Bivši specijalac Levon Cade vodi miran život, ali ga otmica kćeri šefa uvlači u svijet korupcije i opasnosti. Jason Statham u napetom akcijskom trileru. (SAD, 2025., Akcija)
10. John Candy: I Like Me
IMDB: 8.3
Dokumentarac o legendarnom komičaru Johnu Candyju, ispričan kroz intervjue i neviđene materijale, uz gostovanja Toma Hanksa, Stevea Martina i drugih. (SAD, 2025., Dokumentarac)
