Top 10 najgledanijih filmova na Disney+ u Hrvatskoj prošloga tjedna: Koji vam je najdraži?

Disney+ nastavlja osvajati gledatelje u Hrvatskoj raznolikom ponudom filmova i serija. Ovog tjedna donosimo vam najgledanije naslove – od novih hitova do bezvremenskih klasika. Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski ili serijski maraton.

1. Lilo & Stitch

Ova urnebesna i dirljiva obiteljska avantura prati usamljenu djevojčicu s Havaja i odbjeglog vanzemaljca koji joj pomaže zacijeliti slomljenu obitelj. U glavnim ulogama su Maia Kealoha, Sydney Agudong i Zach Galifianakis, a režiju potpisuje Dean Fleischer Camp. Film donosi toplu priču o prijateljstvu, obitelji i prihvaćanju različitosti.

SAD, 2025., Obiteljski, SF, Disney

2. High Potential

Krimi serija prati Morgan, samohranu majku s nevjerojatnim talentom za rješavanje zločina, koja stvara neobičan, ali nezaustavljiv tim s iskusnim detektivom. Glume Kaitlin Olson, Daniel Sunjata i Judy Reyes. Svaka epizoda donosi novi slučaj, a serija je brzo osvojila gledatelje svojom kombinacijom humora i napetosti.

SAD, 2024., Krimi, Serija

3. Elio

Animirani SF hit prati dječaka Elia, sanjara i ljubitelja svemira, koji se nađe u središtu intergalaktične avanture i mora pronaći svoje mjesto među neobičnim izvanzemaljcima. Glasove posuđuju Yonas Kibreab, America Ferrera i Zoe Saldaña, a režiju potpisuje Adrian Molina.

SAD, 2025., Animirani, Avantura, Pixar

4. Elemental

U gradu gdje zajedno žive stanovnici vatre, vode, zemlje i zraka, vatrena djevojka i opušteni mladić otkrivaju koliko su zapravo slični. Ova šarena animacija o toleranciji i prijateljstvu oduševljava gledatelje svih uzrasta.

SAD, 2023., Animirani, Pixar

5. Ratatouille

Remy, mladi miš s velikim snovima, želi postati vrhunski kuhar u Parizu. Ova animirana komedija o strasti, obitelji i hrabrosti u ostvarivanju snova već godinama ne silazi s top lista. Glasove posuđuju Patton Oswalt i Lou Romano, a režiju potpisuje Brad Bird.

SAD, 2007., Animirani, Komedija, Pixar

6. Les Disparues de la gare

Francuska kriminalistička serija inspirirana stvarnim događajima prati nestanak mladih žena u Perpignanu tijekom 90-ih. Istraga vodi policiju kroz mrežu tajni i psihološke napetosti, a u glavnim ulogama su Hugo Becker i Mélanie Doutey.

Francuska, 2025., Krimi, Serija

7. Thunderbolts*

Marvelov akcijski spektakl okuplja sedam otpisanih antiheroja na opasnoj misiji koja će ih natjerati da se suoče s vlastitim demonima. Glumačku postavu predvode Florence Pugh, Sebastian Stan i Julia Louis-Dreyfus, a film obiluje akcijom i iznenađenjima.

SAD, 2025., Superherojski, Marvel

8. Beauty and the Beast

Ova igrana adaptacija Disneyjevog klasika donosi priču o prokletom princu i mladoj ženi koja mu može vratiti ljudskost. Emma Watson i Dan Stevens predvode zvjezdanu postavu u ovoj bajci o ljubavi i žrtvi.

SAD, 2017., Fantazija, Disney

9. Brave

Animirana pustolovina smještena u mistične škotske visočine prati princezu Meridu koja prkosi tradiciji i suočava se s posljedicama svojih odluka. Glasove su posudile Kelly Macdonald i Emma Thompson.

SAD, 2012., Animirani, Avantura, Pixar

10. Lost in the Jungle

Dokumentarni film o dramatičnoj spašavanju četvero djece iz kolumbijske džungle nakon avionske nesreće. Prvi put gledatelji čuju izravna svjedočanstva preživjelih i spasilaca o nevjerojatnoj borbi za opstanak koja je trajala 40 dana.

SAD, 2025., Dokumentarni

Ako ste ljubitelj animacija, trilera ili istinitih priča, na ovoj listi sigurno ćete pronaći nešto za sebe. Koji je vaš favorit ovog tjedna na Disney+?