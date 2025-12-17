Top 10 najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan

Netflix je i ovog tjedna donio bogatu ponudu filmova, a mi vam donosimo najgledanije naslove u Hrvatskoj prema najnovijim podacima. Ako tražite inspiraciju za filmsku večer, provjerite što se najviše gleda!

1. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, IMDB: 7.6/10

Najnoviji nastavak popularne franšize prati mladog svećenika Juda Duplenticya koji dolazi pomoći karizmatičnom monsinjoru Jeffersonu Wicksu. Nakon misterioznog i naizgled nemogućeg ubojstva, lokalna policijska šefica Geraldine Scott udružuje snage s poznatim detektivom Benoitom Blancom kako bi razotkrili zagonetku koja prkosi logici. Glume: Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis. (SAD, 2025., Krimić, Netflix)





2. The Croods: A New Age, IMDB: 6.9/10



Pretpovijesna obitelj Croods u potrazi za sigurnijim domom nailazi na savršeni raj, ali i na novu, napredniju obitelj Bettermans. Sukobi i zajedničke avanture tjera ih da nauče surađivati kako bi preživjeli. Glasovi: Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds. (SAD, 2020., Animirani, Obiteljski)



3. My Secret Santa, IMDB: 5.8/10



Samohrana majka traži posao, a skijalište treba Djeda Božićnjaka. Prerušena u Djeda, Taylor pokušava uvjeriti nasljednika hotela da je prava osoba za posao – uz mnogo smijeha i blagdanske čarolije. Glume: Alexandra Breckenridge, Ryan Eggold. (SAD, 2025., Komedija, Božićni film)





4. Jay Kelly, IMDB: 6.6/10



Slavni glumac Jay Kelly kreće na put samospoznaje, suočavajući se s prošlošću i sadašnjošću uz pomoć odanog menadžera Rona. Glume: George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern. (SAD, 2025., Drama, Netflix)





5. The Lorax, IMDB: 6.4/10, Rotten Tomatoes: 54%



Dvanaestogodišnjak traga za načinom da osvoji djevojčino srce, a put ga vodi do priče o Loraxu, čudnom stvorenju koje štiti svoj svijet. Glasovi: Zac Efron, Danny DeVito, Taylor Swift. (SAD, 2012., Animirani, Obiteljski)





6. That Christmas, IMDB: 6.9/10, Rotten Tomatoes: 56%



Najgora snježna oluja u povijesti mijenja blagdanske planove stanovnika Wellington-on-Sea – uključujući i Djeda Božićnjaka! Glasovi: Brian Cox, Fiona Shaw. (UK, 2024., Animirani, Božićni film)





7. Jingle Bell Heist, IMDB: 5.7/10



Dvoje stranaca planira pljačku poznate robne kuće u New Yorku tijekom blagdana, no neočekivano se zaljubljuju. Glume: Olivia Holt, Connor Swindells. (SAD, 2025., Romantična komedija, Božićni film)





8. Waiting to Exhale, IMDB: 5.6/10, Rotten Tomatoes: 61%



Četiri prijateljice, razočarane u ljubav, međusobno si pomažu pronaći sreću i bolje partnere. Glume: Whitney Houston, Angela Bassett. (SAD, 1995., Romantična drama)





9. Champagne Problems, IMDB: 6.0/10



Ambiciozna direktorica putuje u Francusku kako bi preuzela poznatu šampanjsku kuću, ali se zaljubljuje u šarmantnog Parižanina – sina vlasnika. Glume: Minka Kelly, Flula Borg. (SAD, 2025., Romantična komedija, Božićni film)





10. The Croods, IMDB: 7.1/10, Rotten Tomatoes: 71%



Prva prehistorijska obitelj kreće na putovanje života nakon što im je uništen dom. Na tom putu otkrivaju čudesan novi svijet i mijenjaju pogled na život. Glasovi: Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds. (SAD, 2013., Animirani, Obiteljski)