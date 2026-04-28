Top 10 najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan

Netflix je i ovog tjedna donio izuzetno uzbudljivu i raznoliku ponudu filmova za gledatelje u Hrvatskoj. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili još imate što nadoknaditi.

1. Apex, IMDB: 6.0/10

Ovaj napeti survival triler prati ženu u žalosti (Charlize Theron) koja se upušta u solo avanturu australskom divljinom. Njezina borba za opstanak pretvara se u smrtonosnu igru kad je na nišanu sadističkog ubojice koji je vidi kao plijen. Film obiluje napetim scenama, a režiju potpisuje Baltasar Kormákur. (SAD, 2026., Triler)

2. The Wild Robot, IMDB: 8.2/10, Rotten Tomatoes: 100%

Animirani hit o robotici Roz koja nakon brodoloma završava na nenaseljenom otoku, gdje se mora prilagoditi surovim uvjetima i stječe neočekivane prijatelje među životinjama. Film donosi toplu priču o preživljavanju, prijateljstvu i prihvaćanju različitosti. (SAD, 2024., Animacija, Sci-fi)

3. Roommates, IMDB: 5.7/10

Komedija o brucošici Devon koja traži savršenu cimericu, no prijateljstvo s karizmatičnom Celeste brzo se pretvara u rat pasivne agresije. Film istražuje dinamiku mladih u studentskim danima kroz humor i dramu. (SAD, 2026., Komedija, Teen)

4. 180, IMDB: 4.6/10

Južnoafrički triler o ocu čiji sin završava u bolnici nakon incidenta u prometu. U potrazi za pravdom, otac kreće na mračan put osvete i emocionalnog previranja. (Južna Afrika, 2026., Triler, Osveta)

5. Speak No Evil, IMDB: 6.8/10

Psihološki horor o američkoj obitelji koja odlazi na vikend kod britanskih prijatelja. Idiličan odmor ubrzo se pretvara u jezivu noćnu moru kad se otkriju mračne tajne domaćina. (SAD, 2024., Horor, Serijski ubojica)

6. Uncommon Valor, IMDB: 6.3/10, Rotten Tomatoes: 60%

Kultni ratni film o skupini veterana Vijetnamskog rata koji se ponovno okupljaju kako bi spasili suborca zarobljenog u Vijetnamu. Akcija, drama i snažna emotivna priča. (SAD, 1983., Ratni, Vijetnamski rat)

7. Despicable Me 4, IMDB: 6.3/10

Najnoviji nastavak popularnog animiranog serijala donosi nove avanture Grua i njegove obitelji. Uz dolazak Grua Juniora i novog neprijatelja, obitelj mora pobjeći i suočiti se s nizom urnebesnih izazova. (SAD, 2024., Animacija, Obiteljski)

8. Thrash, IMDB: 5.4/10

Horor o razornom uraganu koji pogađa obalni gradić, ali prava opasnost dolazi s poplavom – gladni morski psi. Film donosi napete scene borbe za preživljavanje. (SAD, 2026., Horor, Morski psi)

9. The Interpreter, IMDB: 6.4/10, Rotten Tomatoes: 57%

Napeti triler o prevoditeljici koja slučajno otkriva urotu za atentat u sjedištu UN-a. U igri su visoki ulozi, a njezin život visi o niti. (SAD, 2005., Triler, Zavjera)

10. Yiya Murano: Death at Tea Time

Dokumentarac o zloglasnoj argentinskoj prevarantici i ubojici Yiyi Murano, koja je otrovala svoje prijateljice kako bi prikrila prijevare. Njezin sin danas pokušava otkriti pravu istinu o majci. (Argentina, 2026., Dokumentarni, Kriminal)